Boris Vujčić među 6 kandidata u utrci za potpredsjednika ESB-a

Šest kandidata, među njima i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić natječu se za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke umjesto Španjolca Luisa de Guindosa kojemu mandat istječe u svibnju.

Rok za podnošenje kandidatura istekao je u petak i potpredsjednik će biti izabran između šest kandidata: Mario Centeno (Portugal), Martinš Kazaks (Latvija), Madis Mueller (Estonija), Olli Rehn (Finska), Rimantas Šadžius (Litva) i Boris Vujčić (Hrvatska).

Euroskupina, koju čine ministri financija eurozone, raspravljat će o kandidatima na sastanku 19. siječnja. Nakon toga će pojačanom kvalificiranom većinom uputiti preporuku Europskom vijeću. Za pojačanu kvalificiranu većinu potrebna je suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone.

Prije konačne odluke Europskog vijeća potrebno je obaviti konzultacije s Europskom središnjom bankom (ESB) i Europskim parlamentom.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.