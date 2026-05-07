Ozbiljna previranja

Borisa Podobnika isključili iz Udruge glasa poduzetnika

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Zagreb: Panel "5 godina Udruge Glas poduzetnika - Od ideje do pokreta" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednik UGP-a je, kažu iz Udruge, jer je odbio objasniti svoje postupke pred odborima.

Nadzorni odbor Udruge Glas poduzetnika (UGP) na sjednici održanoj 5. svibnja 2026. donio je odluku o isključenju predsjednika Borisa Podobnika iz članstva udruge zbog, kako su potvrdili iz UGP-a, grubog kršenja kodeksa udruge i protustatutarnog djelovanja. Iz UGP-a navode kako je odluka donesena jednoglasno te da je cijeli Nadzorni odbor bio suglasan s njegovim isključenjem.

Kako je potvrđeno za 24sata, paralelno s ovom odlukom Upravni odbor pokrenuo je pripreme za novu skupštinu koja će se održati 15. svibnja, na kojoj će se birati novo vodstvo i predsjednik UGP-a, čime udruga ulazi u novo razdoblje unutarnjeg preustroja. Zamjenik predsjednika udruge Bruno Samardžić istaknuo je kako su razlozi isključenja povezani s ozbiljnim nepravilnostima u radu bivšeg člana.

- Imali smo sumnje da je prekršio statut, a on je odbio objasniti svoje postupke. Kad je počeo biti neugodan te nagovarati članove da ne dolaze na izbornu skupštinu udruge, Nadzorni odbor ga je isključio jednoglasno na što se on odlučio oglušiti i nastaviti s radnjama protivno odlukama upravnog i nadzornog odbora- izjavio je Samardžić.

S druge strane, Boris Podobnik odbacuje optužbe te tvrdi kako se radi o pokušaju povratka bivšeg vodstva i borbi za kontrolu nad udrugom.

- Misle da ima novaca u UGP-u- rekao je Podobnik za 24sata, dodajući kako u pozadini cijelog slučaja vidi interesne sukobe unutar organizacije.

Situacija u UGP-u tako je dovela do ozbiljnih unutarnjih previranja, a nadolazeća skupština trebala bi pokazati u kojem će smjeru udruga nastaviti djelovati i tko će preuzeti njezino vodstvo.

