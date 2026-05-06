Obavijesti

News

Komentari 1
OBJAVIO FOTKU

FOTO Borut Pahor pao s bicikla: Slomio je ključnu kost i lopaticu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Borut Pahor pao s bicikla: Slomio je ključnu kost i lopaticu
Foto: instagram

Borut Pahor teško pao s bicikla, završio u bolnici sa slomljenim kostima! Unatoč nesreći, brzo se vratio obvezama. Kaciga mu spasila život

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada s bicikla tijekom spuštanja s Pasje Ravni, planinskog područja u zapadnoj Sloveniji poznatog po zahtjevnim biciklističkim rutama. Pahor je na društvenim mrežama otkrio da je u nesreći slomio ključnu kost i lopaticu, no poručio je kako se osjeća dobro. Uz fotografiju iz bolničkog kreveta napisao je da je istu večer pušten s hitne pomoći te da se već sljedeći dan vratio poslovnim obvezama, prenosi 24ur.

Njegova objava zabrinula je pratitelje, ali ih je ubrzo umirio novom fotografijom na kojoj nasmijan sjedi s ortopedskom imobilizacijom. Posebno je zahvalio ljudima koji su mu pomogli nakon pada, među njima obitelji Kavčič iz Lučina i muškarcu koji ga je prevezao u Ljubljanu, kao i medicinskom timu ljubljanskog kliničkog centra.

Bivši slovenski predsjednik posebno je naglasio koliko je važna zaštitna kaciga. Otkrio je da je tijekom pada snažno udario glavom o asfalt te smatra da mu je upravo kaciga spasila život.

KAZNILI GA Biciklist kod Pitomače u podne 'napuhao' preko četiri promila!
Biciklist kod Pitomače u podne 'napuhao' preko četiri promila!

Borut Pahor bio je predsjednik Slovenije od 2012. do 2022., a prije toga obnašao je dužnost premijera te vodio slovenske socijaldemokrate.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki
KRAJAČ KROJAČ NABAVE

Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki

Od 519 ugovora, samo za dva raspisan natječaj • Pulska tvrtka dobila bar 487.000 eura izravno kroz 26 ugovora rascjepkane nabave • A tek kad vidite kako su se kupovale i koliko platili auti, lopte, majice, šator...
Ovo su rezultati Eurojackpota!
RASTE JACKPOT...

Ovo su rezultati Eurojackpota!

Glavni dobitak 5+2 nije osvojen, kao ni dobitak 5+1. Najveći dobitak u ovom kolu ostvaren je u kategoriji 5+0, gdje su tri dobitnika osvojila po 330.848,90 eura.
USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!
VIŠE UHIĆENIH

USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!

Istraga obuhvaća nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026