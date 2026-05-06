FOTO Borut Pahor pao s bicikla: Slomio je ključnu kost i lopaticu

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada s bicikla tijekom spuštanja s Pasje Ravni, planinskog područja u zapadnoj Sloveniji poznatog po zahtjevnim biciklističkim rutama. Pahor je na društvenim mrežama otkrio da je u nesreći slomio ključnu kost i lopaticu, no poručio je kako se osjeća dobro. Uz fotografiju iz bolničkog kreveta napisao je da je istu večer pušten s hitne pomoći te da se već sljedeći dan vratio poslovnim obvezama, prenosi 24ur.

Njegova objava zabrinula je pratitelje, ali ih je ubrzo umirio novom fotografijom na kojoj nasmijan sjedi s ortopedskom imobilizacijom. Posebno je zahvalio ljudima koji su mu pomogli nakon pada, među njima obitelji Kavčič iz Lučina i muškarcu koji ga je prevezao u Ljubljanu, kao i medicinskom timu ljubljanskog kliničkog centra.

Bivši slovenski predsjednik posebno je naglasio koliko je važna zaštitna kaciga. Otkrio je da je tijekom pada snažno udario glavom o asfalt te smatra da mu je upravo kaciga spasila život.

Borut Pahor bio je predsjednik Slovenije od 2012. do 2022., a prije toga obnašao je dužnost premijera te vodio slovenske socijaldemokrate.