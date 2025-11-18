Borković: Raduje me sve više mladih u koloni sjećanja

Posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković poručio je u utorak iz vukovarske Kolone sjećanja kako je budućnost Hrvatske u sigurnim rukama jer je u koloni sve više mladih.

"U koloni susrećem razne ljude i ti me susreti obraduju jer su moji poznanici živi, ali onda se prisjetimo onih koji više nisu s nama, što nas rastuži. Radost pak donose mladi kojih je svake godine puno. Raduje me što su prepoznali da je ovo temelj Hrvatske i na tom temelju grade budućnost", kazao je.

Ocijenio je kako su najveći problem još uvijek brojni nestali. "Priču ćemo zaokružiti kada ih pronađemo. Netko će od nas iz rata jednom ostati posljednji i ugasit će svjetlo na groblju, ali znam da je budućnost Hrvatske u sigurnim rukama", rekao je.

Dodao je kako još uvijek jako boli i neprocesuiranje ratnih zločinaca. Neki zločinci još uvijek slobodno šetaju, a prošlo je više od tri desetljeća, ustvrdio je Borković.