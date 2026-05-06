Borut Pahor sav se slomio, javila se Kolinda: Nikad ne podcjenjuj moć dobre kacige!

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oglasila na Facebooku se nakon što je bivši slovenski predsjednik Borut Pahor završio u bolnici zbog teškog pada s bicikla u Sloveniji. Pahor je tijekom spuštanja s Pasje Ravni pao s bicikla i pritom slomio ključnu kost i lopaticu. Fotografiju iz bolničkog kreveta objavio je na društvenim mrežama te poručio da je dobro i da se već vratio poslovnim obvezama.

Posebno je istaknuo kako mu je zaštitna kaciga vjerojatno spasila život jer je tijekom pada snažno udario glavom o asfalt.

Nakon nesreće podršku mu je javno poslala i Kolinda Grabar-Kitarović. Na Facebooku je objavila zajedničke fotografije s Pahorom iz Ljubljane te mu poželjela brz oporavak.

- Mom dragom prijatelju Borutu Pahoru želim brz i uspješan oporavak nakon ozbiljne biciklističke nesreće. Srećom, dobro je - napisala je bivša predsjednica.

- Pouka priče je da nikada ne podcjenjujete moć dobre kacige i da je uvijek nosite tijekom vožnje bicikla - poručila je.

Grabar-Kitarović podijelila je i fotografije s nedavne proslave svojeg rođendana u Ljubljani, gdje su se družili s prijateljima, te poručila kako uskoro slijede nove zajedničke avanture.

Borut Pahor bio je predsjednik Slovenije od 2012. do 2022. godine, a prije toga obnašao je i funkciju premijera Slovenije.