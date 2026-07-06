Borzan: 'Svako drugo dijete praktički živi online, a algoritmi im nude opasan sadržaj'

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača održao je saslušanje o zaštiti djece i maloljetnika na internetu u susret novom europskom zakonu najavljenom za kraj ove godine. Ponovno su se čuli zahtjevi za zabranu društvenih mreža djeci ispod 16 godina te zabranu dizajna koji izaziva ovisnost, priopćio je u ponedjeljak Ured eurozastupnice Biljane Borzan (S&D/SDP).

"Svake godine u ovo vrijeme iznova se čudimo broju djece koja ne uspiju upisati prvi razred radi nerazvijenih motoričkih vještina ili emocionalne nezrelosti. Nedavno su objavljeni podaci kako skoro polovica djece u četverom razredu ne zna pisati kraće priče. Kod starije djece, problema je još i više - svaka druga djevojčica u dobi između 13 i 15 godina je nesretna. U Španjolskoj je primjerice jedno istraživanje pokazalo kako je više od 15 posto mladih u dobi od 14 do 17 pokušalo samoubojstvo, a gotovo 30 posto neki oblik samoozljeđivanja u zadnjih godinu dana", kaže Biljana Borzan.

Objasnila je kako odgovor leži u načinu života djece i mladih. Kao prva generacija koja je odrasla uz pametne telefone, u EU mladi u prosjeku sedam sati dnevno provode na internetu, 78 posto provjerava mobitel svakih sat vremena, a gotovo polovica je konstantno online.

"Većina djece ima Facebook, Instagram ili Tik Tok unatoč postojećim dobnim ograničenjima. Prema istraživanjima, čak 60 posto djece laže o svojoj dobi kako bi napravilo račun. U Danskoj je primjerice 94 posto djece napravilo račun na društvenim mrežama prije nego su navršili 13 godina. U nedavnom eksperimentu u Francuskoj, Amnesty International je napravio tri lažna profila djece od 13 godina. Bilo je potrebno manje od sat vremena da TikTokov algoritam počne prikazivati depresivne sadržaje, a 3-4 sata sadržaj koji romantizira samoubojstva", rekla je Biljana Borzan, stoji u priopćenju.

Prema zadnjem Eurobarometru čak 91 posto građana Hrvatske smatra da zaštita djece na internetu treba biti politički prioritet.

"Instagram je prema procjenama samo od tinejdžera u dobi od 13 do 17 godina zaradio oko četiri milijarde dolara od oglašavanja u jednoj godini, a 35 posto prihoda Tik Toka dolazi upravo od tih korisnika. Dok se milijarde zarađuju na dječjoj pažnji, roditelji i društvo plaćaju cijenu kroz sve lošije mentalno zdravlje mladih. Zato je krajnje vrijeme da Europa zaštitu djece stavi ispred profita digitalnih platformi", upozorila je Borzan.

*Priopćenja u ovoj rubrici objavljuju se u izvornom obliku bez uredničkih intervencija.