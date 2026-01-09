Obavijesti

'novac mora doći do ljudi'

Bosanac je pregovarač Zelenih o fondu EU-a koji Hrvatskoj donosi 16,8 milijardi eura

Izravno će utjecati na konačan izgled Uredbe o osnivanju Fonda za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, poljoprivredu i ruralna područja, ribarstvo i pomorstvo, prosperitet i sigurnost

Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu, postao je unutar Odbora za regionalni razvoj glavni pregovarač grupe Zelenih za uspostavu novog Fonda za kohezijske i poljoprivredne politike s proračunom od 900 milijardi eura, priopćio je ured zastupnika u petak.

„Moj je zadatak osigurati da sav novac koji je namijenjen Hrvatskoj stvarno dođe do ljudi, da se troši transparentno i u suradnji s lokalnim zajednicama. Također, cilj mi je da gradovi, županije i civilno društvo kroz Nacionalne i regionalne partnerske planove imaju stvaran utjecaj na odluke i da nova struktura fonda poštuje socijalne, okolišne i regionalne ciljeve Europske unije”, ističe Bosanac.

Iz ove će pozicije, kao izvjestitelj za grupaciju Zeleni/ESS u Odboru za regionalni razvoj (REGI), Bosanac  pregovarati o ključnim odlukama Fonda. Izravno će utjecati na konačan izgled Uredbe o osnivanju Fonda za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, poljoprivredu i ruralna područja, ribarstvo i pomorstvo, prosperitet i sigurnost. Fond će raspolagati s gotovo 900 milijardi eura čime postaje najveći izvor financiranja u povijesti Europske unije.

Europska komisija po prvi puta je predložila okrupnjavanje više fondova u jedan mega fond, te daje državama članicama fleksibilnost da same odrede svoje prioritete unutar tog fonda. Jedan od ključnih zadataka zastupnika Bosanca bit će da se fond decentralizira tako da u njegovom planiranju i provedbi sudjeluju ne samo središnja državna tijela već da jednaku težinu imaju i regije, gradovi i općine kako bi se osiguralo da EU sredstva kapilarno dođu do svakog dijela Hrvatske, ističe ured zastupnika.

Posebno će se zalagati da unutar fonda novac za poljoprivredu i ribarstvo uistinu dođe do malih i srednjih poljoprivrednika i ribara, kako bi se ojačala domaća proizvodnja kvalitetne hrane i čuvao okoliš. Također, jedan od ciljeva će biti i osigurati da pojednostavljanje pristupu EU fondovima se ne radi samo na EU razini već i na nacionalnoj razini koja često dodatno birokratski nepotrebnim mjerama otežava apsorpciju fondova za manje i srednje korisnike.

"Prema prijedlogu Komisije, Hrvatskoj je iz fonda namijenjeno 16,8 milijardi eura, a taj bi novac trebao biti raspodijeljen u tri glavne kategorije: 14,6 milijardi eura za opće namjene, što uključuje regionalni razvoj, poljoprivredu i kohezijske politike, 1,3 milijarde eura za migracije i sigurnost te milijarda eura iz Socijalnog fonda za klimatsku politiku, koja pomaže najranjivijima da lakše podnesu troškove zelene tranzicije. Time se želi osigurati da se sredstva bolje usmjeravaju te da se njima jednostavnije upravlja, a Nacionalni i regionalni partnerski planovi trebali bi omogućiti lokalnim zajednicama i županijama stvaran utjecaj na odluke", tumači zastupnik Bosanac, navodi se u priopćenju.

Kroz pregovore, cilj Gordana Bosanca bit će osiguranje transparentne potrošnje sredstava koja je u skladu sa stvarnim potrebama. Sa svoje će pozicije imati ključnu ulogu u oblikovanju stajališta Europskog parlamenta o ovom najvažnijem zakonodavnom aktu u paketu novog Višegodišnjeg financijskog okvira, uključujući pregovore o prioritetima financiranja, očuvanju kohezijske politike, jačanju uloge lokalnih i regionalnih vlasti u upravljanju Fondom i provedbi programa, poštovanju vladavine prava te osiguravanju da nova struktura Fonda ne oslabi socijalne, okolišne i teritorijalne ciljeve Europske unije.

