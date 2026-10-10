Bosanac: Odbor za predstavke EP-a traži očitovanje o slučaju Pampas, a Hrvatska ih ignorira

Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac u subotu je rekao kako Odbor za predstavke Europskog parlamenta od Ministarstva zaštite okoliša RH traži dodatna očitovanja o tome što se događa sa slučajem 'betonizacije' Pampasa, no da Hrvatska taj zahtjev ignorira.

Na konferenciji za novinare osječkog ogranka Možemo Bosanac je objasnio kako je rok za očitovanje prošao, a Ministarstvo se nije očitovalo, zbog čega je pozvao ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković da se ipak očituje Europskom parlamentu.

- Moram reći da je to dosta neugodna situacija za mene, iz Hrvatske u tom Odboru, jer se time daju signali kao da se nešto mulja ili se nešto želi sakriti - ističe Bosanac.

Navodi također da je poslana i požurnica jer zastupnici očekuju dodatne informacije o tom projektu.

- Ako se u dogledno vrijeme Hrvatska ne očituje o tome što se dešava s tim projektom, postoje velike šanse da će Odbor ponovno zasjedati na tu temu - poručio je Bosanac.

Istaknuo je da bi institucije RH trebale surađivati s Europskim parlamentom jer to nije protiv nikoga usmjereno već je za dobrobit grada i ljudi.

Bosanac je demantirao pojedine navode da je Europski parlament odbio građansku inicijativu Pampas naglasivši da ništa nije odbijeno i da netko želi dezinformirati javnost.

- Predstavka je došla do nas i dobila je podršku svih klubova. Komisija se očitovala u toj predstavci, rekla da nema problema, ali je Parlament rekao da problema ima i tražili smo dodatne informacije od nadležnih tijela RH koje nisu došle - objasnio je Bosanac ponovivši da ništa nije odbijeno i da postupak traje.

Prema njegovim riječima ima dosta postupaka koje je Komisija protiv Hrvatske pokrenula baš u području zaštite okoliša i upravljanja otpadom, jer ne usklađujemo direktive ili ih kršimo.

- U slučaju Pampas je pitanje kako se provela procjena utjecaja na okoliš. I baš po direktivi oko procjene utjecaja na okoliš se isto vodi postupak protiv Hrvatske - kazao je Bosanac i pozvao hrvatske građane na suradnju kako bi otkrivali odlagališta otpada kojih ima na svakom ćošku ove zemlje te da se počnu graditi projekti u skladu s prirodom.

Eurozastupnik Bosanac je također iznio podatak da je prema prikupljenim procjenama na teritoriju EU od toplinskog vala preminulo 35.000 ljudi ovoga ljeta, a da je u pojedinim državama članicama stopa smrtnosti u kolovozu bila veća nego u vrijeme pandemije Covida.

Kruhonja: Grad i Hrvatske vode trebaju napraviti novelaciju projekta

Osijek: Konferencija za medije stranke Možemo! na temu Betonizacija Pampasa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vijećnica stranke Možemo u Gradskom vijeću Grada Osijeka Katarina Kruhonja na temu 'betonizacije' Pampasa kazala je kako je barem četiri puta pokušavala staviti tu temu na dnevni red Gradskog vijeća međutim nikada nisu dobili tu šansu.

- Mi tražimo od Grada i Hrvatskih voda, kao suinvestitora da se napravi novelacija tog projekta, tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6.000 tona betona za nešto što se zove vodeni trg, a predstavlja mjesto gdje bi trebali ljudi sjediti - rekla je Kruhonja naglasivši kako oni predlažu hortikulturno uređenje.

Kruhonja je također prozvala osječko-baranjsku županicu Natašu Tramišak da svojim izjava u svezi sa spaljivanjem otpada iz Like u našičkoj cementari ignorira potrebe građana za transparentnim i sigurnim procedurama.

- Makar se radi o maloj količini, makar se radi o neopasnom otpadu, ali taj otpad znamo da je utvrđeno da je neujednačen, da u nekim vrećama imate povišen kobalt, u nekima antimon, u nekima klor, da jednostavno ni miješanje nije ni dozvoljeno ni moguće - poručila je Kruhonja.