Bosanac u EU parlamentu o Gospiću: 'Hrvatska nije odlagalište otrovnog otpada!'

Na današnjem otvaranju plenarne sjednice Europskog parlamenta, zastupnik Možemo Gordan Bosanac iskoristio je mogućnost pozivanja na pridržavanje Poslovnika EP kako bi upozorio na slučaj zagađenja u Gospiću, priopćio je ured zastupnika u ponedjeljak. Pozvao se na članak 40. Poslovnika koji se tiče temeljnih prava, sloboda i načela koja se priznaju u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji.

U nastavku donosimo prijevod integralnog govora, u kojem je pozvao da se hitno zaustavi izvoz toksičnog otpada u Hrvatsku i da se pomogne u hitnom procesu sanacije i čišćenja otpada.

“Poštovana predsjednice, kolegice i kolege, ovo je pitanje povrede Poslovnika, u skladu s člankom 40.

Od 2021. godine 37.000 tona opasnog otpada koji sadržava PFAS nezakonito je uvezeno iz Slovenije, Italije i Njemačke te odloženo u Hrvatskoj, u gradu Gospiću – rodnom gradu Nikole Tesle, genijalnog izumitelja moderne električne energije.

Gospić i Ličko-senjska županija jedan su od najljepših i najočuvanijih prirodnih dijelova Hrvatske, ponosni na svoju čistu vodu i zdravu hranu.

Ipak, slaba vlada, slabe državne inspekcije, deregulacija pravila i korupcija omogućili su ovaj paneuropski kriminalni ekocid u Schengenskom području. Pozivam sve nas da pokažemo solidarnost s građanima Gospića.

Pozivam da se odmah zaustavi izvoz toksičnog otpada u Hrvatsku i da se pomogne u hitnom procesu sanacije i čišćenja otpada.

Ne smijemo dopustiti da Hrvatska, niti ijedna druga država, postane odlagalište toksičnog otpada Europske unije!”

Podsjećamo, u četvrtak će se u Europskom parlamentu od 15 sati održati plenarna rasprava pod nazivom “Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva”, nakon što su Europska pučka stranka i njihovi članovi iz HDZ-a uspjeli okljaštriti Bosančev prijedlog da se rasprava održi pod nazivom “Zaštita zdravlja ljudi od PFAS vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari: nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj”, stoji u priopćenju.

*Priopćenja u ovoj rubrici objavljuju se u izvornom obliku bez uredničkih intervencija.