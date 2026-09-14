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digao glas u Bruxellesu

Bosanac u EU parlamentu o Gospiću: 'Hrvatska nije odlagalište otrovnog otpada!'

Piše HINA,
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Bosanac u EU parlamentu o Gospiću: 'Hrvatska nije odlagalište otrovnog otpada!'
U Bruxelles šaljemo 12 zastupnika, ovi ljudi idu na plaću od 10.000 eura bruto | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Na današnjoj sjednici Europskog parlamenta, zastupnik Gordan Bosanac upozorio je na alarmantnu situaciju u Gospiću, gdje se od 2021. godine nezakonito odlaže toksični otpad iz drugih zemalja, pozivajući na hitne mjere zaštite okoliša i zdravlja građana.

Na današnjem otvaranju plenarne sjednice Europskog parlamenta, zastupnik Možemo Gordan Bosanac iskoristio je mogućnost pozivanja na pridržavanje Poslovnika EP kako bi upozorio na slučaj zagađenja u Gospiću, priopćio je ured zastupnika u ponedjeljak.  Pozvao se na članak 40. Poslovnika koji se tiče temeljnih prava, sloboda i načela koja se priznaju u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji.

U nastavku donosimo prijevod integralnog govora, u kojem je pozvao da se hitno zaustavi izvoz toksičnog otpada u Hrvatsku i da se pomogne u hitnom procesu sanacije i čišćenja otpada.

“Poštovana predsjednice, kolegice i kolege, ovo je pitanje povrede Poslovnika, u skladu s člankom 40.

Od 2021. godine 37.000 tona opasnog otpada koji sadržava PFAS nezakonito je uvezeno iz Slovenije, Italije i Njemačke te odloženo u Hrvatskoj, u gradu Gospiću – rodnom gradu Nikole Tesle, genijalnog izumitelja moderne električne energije.

PUČANI BILI PROTIV Gospićani po hitnoj proceduri dolaze u Europski parlament na prijedlog Gordana Bosanca
Gospićani po hitnoj proceduri dolaze u Europski parlament na prijedlog Gordana Bosanca

Gospić i Ličko-senjska županija jedan su od najljepših i najočuvanijih prirodnih dijelova Hrvatske, ponosni na svoju čistu vodu i zdravu hranu.

Ipak, slaba vlada, slabe državne inspekcije, deregulacija pravila i korupcija omogućili su ovaj paneuropski kriminalni ekocid u Schengenskom području. Pozivam sve nas da pokažemo solidarnost s građanima Gospića.

Pozivam da se odmah zaustavi izvoz toksičnog otpada u Hrvatsku i da se pomogne u hitnom procesu sanacije i čišćenja otpada.

ILEGALNO SMEĆE Bosanac želi da se o otpadu u Lici raspravlja u EU parlamentu: 'To nadilazi granice Hrvatske...'
Bosanac želi da se o otpadu u Lici raspravlja u EU parlamentu: 'To nadilazi granice Hrvatske...'

Ne smijemo dopustiti da Hrvatska, niti ijedna druga država, postane odlagalište toksičnog otpada Europske unije!”

Podsjećamo, u četvrtak će se u Europskom parlamentu od 15 sati održati plenarna rasprava pod nazivom “Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva”, nakon što su Europska pučka stranka i njihovi članovi iz HDZ-a uspjeli okljaštriti Bosančev prijedlog da se rasprava održi pod nazivom “Zaštita zdravlja ljudi od PFAS vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari: nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj”, stoji u priopćenju.

*Priopćenja u ovoj rubrici objavljuju se u izvornom obliku bez uredničkih intervencija.

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