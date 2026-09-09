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MIŠLJENJE HZJZ

Objavili analizu PFAS spojeva u podzemnim vodama i otpadu u Gospiću, evo što su otkrili

Piše Laura Šiprak,
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Objavili analizu PFAS spojeva u podzemnim vodama i otpadu u Gospiću, evo što su otkrili
Fotografije iz zraka ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dokument potvrđuje da su PFAS spojevi iz otpada pronađeni i u podzemnoj vodi, no srećom, za sad su nađeni samo u bušotini neposredno kraj otpada, kao i mikroplastika

Uskok je objavio i mišljenje HZJZ-a koje su dobili 8. rujna ove godine, a izrađeno je 20. kolovoza. Ovo mišljenje odnosi se na PFAS u otpadu i podzemnim vodama oko industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću.

HZJZ je potvrdio PFAS i u samom otpadu i u podzemnim vodama. U eluatu otpada analizirano je 20 PFAS spojeva, a detektirano ih je šest. U podzemnim vodama potvrđena su četiri i to kratkolančana spoja, koja lakše i brže putuju kroz okoliš. Tu je i nalaz iz piezometara: uzorak iz bušotine neposredno kraj otpada koje su Šinceki i ekipa navodno deponirali ima 28 puta više PFAS-a nego drugi uzorci. Drugim riječima, PFAS je iz otpada, ne iz septičkih jama, kako se Šincek probao braniti. 

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Iako je razina PFAS-a u bušotini kraj otpada dvosgtruko veća od one dozvoljene u vodi za piće, HZJZ napominje  da ovo nije oda za piće. Također, kažu da su izmjerene razine niže od onih koje literatura bilježi na jače onečišćenim odlagalištima.

Usporedili smo ovaj nalaz s prvotnim nalazom Geotehničkog fakulteta. Vidi se dosta jasan razvoj: prvi nalaz bio je oprezan prema tvrdnji da je podzemna voda onečišćena, dopuna je prvi put pokazala PFAS u podzemnoj vodi, a HZJZ sada taj nalaz potvrđuje i daje mu puno jače značenje. 

Kronologija nalaza

Prvotno vještačenje Geotehničkog fakulteta utvrdilo je velike količine plastičnog i drugog otpada te onečišćenje tla i samog otpada. Međutim, standardne analize podzemne vode tada nisu dale dovoljno podataka da bi se moglo zaključiti kako je podzemna voda već značajno onečišćena.

U dopuni vještačenja provedena je ciljana analiza PFAS spojeva. Tada su PFAS-i pronađeni i u eluatu otpada i u podzemnoj vodi. Taj nalaz bitno mijenja sliku jer pokazuje prisutnost skupine onečišćivala koja nije bila obuhvaćena prvim, standardnim setom analiza.

Mišljenje HZJZ-a od 8. rujna 2026. dodatno potvrđuje te nalaze. HZJZ je utvrdio šest PFAS spojeva u eluatu otpada i četiri u podzemnoj vodi. Dominantan spoj bio je PFBS, a u bušotini B-1, onoj odmah kraj otpada, izmjeren je ukupni zbroj PFAS-a od 200,5 nanograma po litri. Zabrinjavajuće je što su u ovom uzorku 87 posto kratkolančanih PFAS-a koji su mobilniji, odnosno lakše se kreću kroz okoliš i podzemne vode. 

CIJELI NALAZ POGLEDAJTE OVDJE

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