Bosanci predstavili svoju novu pušku: 'Testirana je na Bliskom istoku i u tropskim uvjetima'

Bosna i Hercegovina dobila je svoju prvu domaću jurišnu pušku u kalibru 5,56x45 milimetara. Goraždanska kompanija AC Unity predstavila je na sajmu Balkan Shield 2026 u sarajevskoj Zetri pušku AC AR-15, proizvod razvijen prema standardima koji se koriste u NATO savezu i temeljen na jednoj od najpoznatijih platformi modernog pješačkog naoružanja, piše portal Klix.ba.

Iz kompanije ističu kako je razvoj prvog prototipa trajao svega devet mjeseci. Tehnički direktor AC Unityja Erwin Bekto rekao je za Klix kako je nova puška važan korak kompanije prema tržištu jurišnog i pješačkog naoružanja.

- Proizvod predstavlja prvi korak ka jurišnoj pušci, odnosno kalibru 5,56x45 milimetara. Kompletan je urađen po MIL-SPEC, odnosno NATO standardima. Razvoj je trajao devet mjeseci do prvog prototipa - rekao je Bekto.

Foto: ac unity

Iako je prvi prototip razvijen relativno brzo, dodatni rad na usavršavanju trajao je duže. Cilj goraždanske kompanije bio je, kako navode, postići razinu kvalitete kojom bi se Bosna i Hercegovina mogla predstaviti na međunarodnom tržištu vojne industrije.

Puška AC AR-15 bazirana je na platformi M4/M16, koja je desetljećima među najraširenijim sustavima naoružanja u svijetu. Posebnost novog proizvoda, prema riječima predstavnika kompanije, jest činjenica da su svi dijelovi izrađeni u Bosni i Hercegovini, u pogonima kompanije AC Unity u Goraždu.

Nova puška već je prošla testiranja u zahtjevnim uvjetima Bliskog istoka, a iz kompanije najavljuju i dodatna ispitivanja u tropskim klimatskim uvjetima. Upravo bi takva testiranja trebala pokazati kako se oružje ponaša pri visokim temperaturama, vlazi i drugim zahtjevnim vremenskim uvjetima.

Iako je riječ o AR platformi, iz AC Unityja naglašavaju da je puška konstruirana robusno te da je njezina izdržljivost jedan od glavnih prioriteta tijekom razvoja.

Foto: ac unity

- Dosta je robustno građena i kreirana je da izdrži stvarno sve vremenske uvjete - zaključio je Bekto.

U kompaniji vjeruju da bi AC AR-15 mogao pronaći svoje mjesto i izvan granica Bosne i Hercegovine. Kako navode, za proizvod već postoji interes međunarodnih partnera, a uskoro bi se puška trebala pojaviti i na domaćem tržištu u civilnoj verziji.

Predstavljanje puške AC AR-15 nije bilo jedino što je goraždanska kompanija prikazala na sajmu Balkan Shield 2026. AC Unity predstavio je i druge proizvode iz svog portfelja, među kojima se posebno istaknuo pištolj Bekto 22 LR.

Riječ je o subkompaktnom pištolju kapaciteta 20 metaka, koji dodatno pokazuje širenje proizvodnog programa kompanije iz Goražda.