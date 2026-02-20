Hrebak tvrdi: Nema ultimatuma premijeru, nikad ga nije bilo

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak poručio je u petak da nema ultimatuma premijeru i nikada ga nije bilo nego je to bio njegov prijedlog, inicijativa da se riješi situacija u koju je vladajuća koalicija zapala nakon što je DP-ovac Josip Dabro pjevanjem veličao Antu Pavelića, te poručio da su spremni na dijalog.

Proteklih dana smo vrlo jasno komunicirali naše stavove, sve ostaje isto, kazao je Hrebak prije glasanja o novom ministru Alenu Ružiću.

Na opasku da je premijer Andrej Plenković rekao da ne pristaje ni na kakve ultimatume, uzvratio ja da 'ultimatuma nema i nikada ga nije ni bilo'. Upitan što onda znači rok od 30 dana za resetiranje i preslagivanje vladajuće koalicije, kazao je da je riječ o inicijativi, prijedlogu. „Ovo je sjajan prijedlog da se riješi situacija i ne vidim nikakav ultimatum”, dodao je.

Hrebak smatra da njegove riječi 'dosta je', nakon Dabrina pjevanja i veličanja ustaškog poglavnika Ante Pavelića, zvuče jako ozbiljno. Mislim da je cijela Hrvatska, po onome što ja vidim, rekla - e, sad je dosta, mislim da je HSLS na strani države, društva i da je cijela građanska, civilizirana Hrvatska to osudila. Mislim da je cijela Hrvatska i očekivala ovakav istup HSLS-a, ustvrdio je.

Upitan za Dabrin prijedlog da se ozakoni kriminalizacija svih totalitarizama, uključujući i zvijezdu petokraku i pozdrav 'Smrt fašizmu, sloboda narodu', kazao je da su velikani HSLS-a Dražen Budiša, Vlado Gotovac i svi ostali još 1998. godine, 23 godine prije nego što je nastao Domovinski pokret, na 8. Saboru HSLS-a donijeli Deklaraciju o osudi svih totalitarnih režima, i komunizma, nacizma, fašizma i svih ostalih 'izama'.

Mi nismo za zabrane, liberali nikada nisu za zabrane i mislim da ova Deklaracija govori sve, ali spremni smo razgovarati i da se to ozakoni, odgovorio je na upit misli li da bi se trebao donijeti zakon kojeg je Dabro predložio.

„Mi smo uvijek za prijedloge, rješenja, inicijative i uvijek smo spremni razgovarati, a sada ćete me pitati kako sam pristao na ostanak u koaliciji, a Dabro je još uvijek u vladajućoj većini. Kako može biti u vladajućoj većini netko tko se nije ni ispričao za to, mogao je reći - 'ljudi, oprostite, popio sam', 'ljudi, oprostite, nisam mislio', 'ljudi, oprostite, ponijelo me kao Peđu Grbina ili me kao Ivicu Puljka ponijelo'. Mogao je to reći, a nije”, istaknuo je.

Nije htio odgovoriti na pitanje što će učiniti ako se u roku od 30 dana ne riješi situacija na način na koji je predložio, rekavši da nikada ne odgovaraju na hipotetska pitanja.

„HSLS je stranka principa i jasno smo rekli da je ovo DNK ne samo HSLS-a, ovo je DNK hrvatskog društva i njegove budućnosti. Ovo je sad točka prekretnice gdje mi svi zajedno kao civilizirano društvo i moderna liberalna demokracija moramo reći 'dosta'”, poručio je čelnik HSLS-a.

Spremni smo i voljni razgovarati, kaže, spremni smo na dijalog i dobro je premijer Plenković rekao da smo koalicijski partneri, nemamo potpisan ugovor s DP-om nego s HDZ-om. „Zajedno smo izašli na izbore temeljem programa Vlade RH, taj program se i dan-danas poštuje i samo tražimo da se poštuje, a nigdje u tom programu ne piše da se mi trebamo baviti ustašlukom i veličati Antu Pavelića”, zaključio je Hrebak.