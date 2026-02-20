Obavijesti

OBRATIO SE PRIJE GLASANJA

Hrebak tvrdi: Nema ultimatuma premijeru, nikad ga nije bilo

Piše HINA,
Bjelovar: HSLS i Zaklada Friedrich Naumann održali strateške konzultacije za svoje vijećnike, načelnike i gradonačelnike | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Proteklih dana smo vrlo jasno komunicirali naše stavove, sve ostaje isto, kazao je Hrebak prije glasanja o novom ministru Alenu Ružiću.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak poručio je u petak da nema ultimatuma premijeru i nikada ga nije bilo nego je to bio njegov prijedlog, inicijativa da se riješi situacija u koju je vladajuća koalicija zapala nakon što je DP-ovac Josip Dabro pjevanjem veličao Antu Pavelića, te poručio da su spremni na dijalog.

Na opasku da je premijer Andrej Plenković rekao da ne pristaje ni na kakve ultimatume, uzvratio ja da 'ultimatuma nema i nikada ga nije ni bilo'. Upitan što onda znači rok od 30 dana za resetiranje i preslagivanje vladajuće koalicije, kazao je da je riječ o inicijativi, prijedlogu. „Ovo je sjajan prijedlog da se riješi situacija i ne vidim nikakav ultimatum”, dodao je.

Hrebak smatra da njegove riječi 'dosta je', nakon Dabrina pjevanja i veličanja ustaškog poglavnika Ante Pavelića, zvuče jako ozbiljno. Mislim da je cijela Hrvatska, po onome što ja vidim, rekla - e, sad je dosta, mislim da je HSLS na strani države, društva i da je cijela građanska, civilizirana Hrvatska to osudila. Mislim da je cijela Hrvatska i očekivala ovakav istup HSLS-a, ustvrdio je.

Upitan za Dabrin prijedlog da se ozakoni kriminalizacija svih totalitarizama, uključujući i zvijezdu petokraku i pozdrav 'Smrt fašizmu, sloboda narodu', kazao je da su velikani HSLS-a Dražen Budiša, Vlado Gotovac i svi ostali još 1998. godine, 23 godine prije nego što je nastao Domovinski pokret, na 8. Saboru HSLS-a donijeli Deklaraciju o osudi svih totalitarnih režima, i komunizma, nacizma, fašizma i svih ostalih 'izama'.

Mi nismo za zabrane, liberali nikada nisu za zabrane i mislim da ova Deklaracija govori sve, ali spremni smo razgovarati i da se to ozakoni, odgovorio je na upit misli li da bi se trebao donijeti zakon kojeg je Dabro predložio.

„Mi smo uvijek za prijedloge, rješenja, inicijative i uvijek smo spremni razgovarati, a sada ćete me pitati kako sam pristao na ostanak u koaliciji, a Dabro je još uvijek u vladajućoj većini. Kako može biti u vladajućoj većini netko tko se nije ni ispričao za to, mogao je reći - 'ljudi, oprostite, popio sam', 'ljudi, oprostite, nisam mislio', 'ljudi, oprostite, ponijelo me kao Peđu Grbina ili me kao Ivicu Puljka ponijelo'. Mogao je to reći, a nije”, istaknuo je.

Nije htio odgovoriti na pitanje što će učiniti ako se u roku od 30 dana ne riješi situacija na način na koji je predložio, rekavši da nikada ne odgovaraju na hipotetska pitanja.

„HSLS je stranka principa i jasno smo rekli da je ovo DNK ne samo HSLS-a, ovo je DNK hrvatskog društva i njegove budućnosti. Ovo je sad točka prekretnice gdje mi svi zajedno kao civilizirano društvo i moderna liberalna demokracija moramo reći 'dosta'”, poručio je čelnik HSLS-a.

Spremni smo i voljni razgovarati, kaže, spremni smo na dijalog i dobro je premijer Plenković rekao da smo koalicijski partneri, nemamo potpisan ugovor s DP-om nego s HDZ-om. „Zajedno smo izašli na izbore temeljem programa Vlade RH, taj program se i dan-danas poštuje i samo tražimo da se poštuje, a nigdje u tom programu ne piše da se mi trebamo baviti ustašlukom i veličati Antu Pavelića”, zaključio je Hrebak.

