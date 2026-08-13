Bošnjak obnovio oštećene nadgrobne spomenike katolicima kod Travnika

Kamenorezačka tvrtka u vlasništvu Bošnjaka besplatno je obnovila u četvrtak nadgrobne spomenike koje je dan ranije vandal oštetio na katoličkom groblju kod Travnika, objavio je portal Travnički vjesnik, ističući taj čin kao važan primjer povratka povjerenja i suživota između Hrvata i Bošnjaka u središnjoj Bosni.

Na katoličkom groblju svetog Ilije u Slimenima u srijedu je oštećeno i srušeno nekoliko nadgrobnih spomenika. Policija je brzo uhitila 38-godišnjeg D. G. iz Travnika, otprije poznatog zbog nasilničkog ponašanja. Mediji su objavili i njegov identitet. Skrnavljenje groblja izazvalo je uznemirenost među Hrvatima toga kraja, koji su teško stradali tijekom posljednjeg rata u BiH.

Samo dan nakon incidenta vlasnik kamenorezačke tvrtke „Jasko“ iz Viteza Jasmin Zahirović je odlučio besplatno obnoviti oštećene spomenike, a njegovi su ih radnici već u četvrtak sanirali.

Taj su potez pozdravili mještani župe Dolac, ali i brojni građani koji su osudili vandalizam. Članovi Mjesnog odbora groblja u Slimenima zahvalili su Zahiroviću i njegovim radnicima na nesebičnoj pomoći te svim ljudima koji su im pružili potporu.

„Jedan čovjek je uništavao, a drugi je odlučio popravljati“, naveli su u izjavi za Travnički vjesnik. Taj je portal dodao kako je Zahirović pokazao kako nacionalna i vjerska pripadnost nisu prepreka solidarnosti i ljudskosti.

Ovaj incident su osudili travnički ogranci HDZ-a BiH i HDZ-a 1990., upozorivši kako skrnavljenje grobova predstavlja napad na dostojanstvo pokojnika i njihovih obitelji, ali i na temeljne civilizacijske i moralne vrijednosti.

Groblje svetog Ilije starije je od dva stoljeća, a nalazi se u Slimenima, naselju koje pripada župi Dolac. Taj je kraj prije rata u BiH bio pretežito nastanjen Hrvatima. Prema popisu iz 1991. u Slimenima je živio 371 Hrvat, dok ih je 2013. popisano samo 19.