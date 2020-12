Približavaju se Božić i Nova godina, vlade europskih država pred teškim su odlukama treba li ili ne opustiti mjere. Od toga nije izuzeta ni hrvatska vlada, koja razmišlja o vraćanju propusnica i ograničavanja kretanja među županijama, sve je izvjesnije da će blagdanska druženja biti puno manja nego prethodnih godina, a u nastavku donosimo što su europske države do sada odlučile.

Nizozemska ide u lockdown od pet tjedana

Nizozemski premijer Mark Rutte u ponedjeljak je najavio strogi lockdown od 15. prosinca do 19. siječnja 2021. Od utorka su zatvorene sve trgovine koje ne prodaju svakodnevne potrepštine, kina, frizerski saloni i teretane, a u srijedu se zatvaraju i škole. Građanima je preporučeno da ne rezerviraju nikakva nepotrebna putovanja sve do sredine ožujka iduće godine.

Restrikcije će se malo popustiti tijekom tri božićna dana, kada će građanima biti dozvoljeno da prime tri umjesto dva gosta, u što se ne računaju djeca ispod 13 godina. Sve nove mjere donesene su nakon što je u Nizozemskoj u jednom danu zabilježeno čak 10.000 novih slučajeva Covida u jednom danu.

Velika Britanija dozvoljava mala opuštanja za Božić

Velika Britanija prva je u svijetu počela s cijepljenjem protiv korona virusa, a nešto prije nego su prva cjepiva stigla Boris Johnson je objavio da će se u božićnom razdoblju, točnije od 23. do 27 prosinca opustiti dio mjera, pa tako u tom periodu neće biti ograničenja za putovanja unutar države. To znači da će građani moći posjećivati jedni druge, pa i prespavati, ali uz ograničenja. Naime, ova mjera podrazumijeva da se mogu 'miješati' članovi iz samo tri kućanstva i vrijedi za cijele blagdane, odnosno - ne može se na Badnjak biti s dvije obitelji, a na Božić s druge dvije, različite obitelji, javlja BBC.

Zdravstveni djelatnici su ipak upozorili građane da budu oprezni s kim će se družiti za vrijeme blagdana i boraviti u zatvorenim prostorima, a London će pak mjere postrožiti zbog rasta broja slučajeva, ali i otkrića novog soja korona virusa kojim je zaraženo nešto više od tisuću ljudi. Od srijede, 16. prosinca zatvaraju se svi pubovi i restorani, osim dostave, kao i svi objekti s unutarnjim sadržajima, kao što su sportske dvorane i stadioni.

Italija bez božićnih sajmova, ali s policijskim satom

Italija trenutno bilježi najveći broj preminulih od kraja ožujka, pa je premijer Giuseppe Conte najavio Božić bez velikih okupljanja, grljenja, ljubljenja... Mnoge talijanske regije su pod djelomičnim lockdownom, a od 21. prosinca do 6. siječnja zabranjena su putovanja između talijanskih regija. Osim toga, građani neće smjeti napuštati gradove na Božić, Štefanje i Novu godinu. Iz te su zabrane izuzeti oni koji moraju u drugi grad zbog posla, medicinskih razloga ili hitnog slučaja.

Crkve mogu ostati otvorene, ali zbog policijskog sata od 22 do 5 ujutro to znači da neće biti tradicionalne polnoćke. Zabranjeni su i popularni talijanski božićni sajmovi.

Francuska djelomično popušta mjere

Francuska je s današnjim danom, 15. prosinca, proglasila kraj lockdowna koji je uveden 28. studenog, ali na snazi ostaju stroge mjere, jer je broj zaraženih i dalje visok. Ukinuta je zabrana napuštanja doma bez opravdanog razloga, ali je uveden policijski sat u cijeloj državi od 20 do 6 ujutro, koji će biti ukinut na Božić, ali će biti na snazi u novogodišnjoj noći. Kina, kazališta, kafići i restorani ostaju zatvoreni.

Do daljnjega ostaju zatvorena i skijališta, što je razočaralo lokalne gradonačelnike čiji gradovi žive od skijaške sezone, a premijer Macron im je poručio da bi uz neke povoljnije uvjete skijališta možda mogli otvoriti u siječnju.

U Njemačkoj strogi lockdown

Njemačka u božićno vrijeme ulazi u strogom lockdownu, nakon što broj slučajeva rapidno raste u toj zemlji. Nove, strože mjere stupaju na snagu 16. prosinca i trajat će do 10. siječnja, a to uključuje zatvaranje svih trgovina koje ne prodaju svakodnevne potrepštine, kao i zatvaranje škola.

Trenutno je ograničen broj ljudi koji se mogu okupljati u domovima, a to je petero ljudi iz najviše dva kućanstva. Od 24. do 26. prosinca ta će se mjera malo popustiti, pa će se u jednom kućanstvu moći okupiti po četvero bliskih članova obitelji iz drugih kućanstava. U tu restrikciju nisu uključena djeca ispod 14 godina.

Osim trgovina hranom, ostaju otvorene i banke, kao i trgovine božićnih drvca, ali se zatvaraju frizerski saloni, te su otkazani božićni sajmovi. Otkazani su i vatrometi u novogodišnjoj noći, a građanima je preporučeno da ih ne rade u svojim dvorištima i na ulicama.

U Španjolskoj su dozvoljena putovanja

Španjolska vlada donijela je set mjera koje će vrijediti od 23. prosinca do 6. siječnja, ali lokalne vlasti imaju slobodne ruke neke od tih mjera postrožiti ako to smatraju potrebnim. U tom razdoblju građani će moći putovati i posjećivati prijatelje i obitelji, ali su okupljanja na Badnjak i Božić, te Novu godinu ograničena na deset ljudi. No, za razliku od drugih zemalja, u ovo ograničenje su uključena i djeca.

Policijski sat koji je sad na snazi će se skratiti i počet će od 1.30 ujutro na Božić i novogodišnju noć. Obzirom da se u Španjolskoj tradicionalnim paradama 5. siječnja slave Tri kralja, vlada je donijela preporuku da se parade ovaj put otkažu.

Masovna testiranja u Austriji

Austrija je 7. prosinca izašla iz drugog lockdowna i mjere su opuštene u susret Božiću. Otvorile su se i ostale trgovine osim onih s hranom koje rade cijelo vrijeme, ali božićni sajmovi se neće održati, a ostaju zatvoreni restorani i barovi, koji mogu obavljati dostavu.

Skraćen je i policijski sat, dok će hoteli biti otvoreni samo za one koji su na poslovnim putovanjima. Svi koji u Austriju dolaze iz zemalja koje imaju više od 100 slučajeva na 100.000 stanovnika, u što spada i Hrvatska, morat će po dolasku u Austriju u 10-dnevnu karantenu.

Austrijska vlada je naručina više od sedam milijuna antigenskih testova i kreće s dobrovoljnim testiranjem u cijeloj državi.