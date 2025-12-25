Obavijesti

News

Komentari 5
TVRDE DA JE SVE PO P.S-U

Božićna drama na sjeveru. Rusi poslali nuklearne bombardere. Skandinavci digli lovce u zrak

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Božićna drama na sjeveru. Rusi poslali nuklearne bombardere. Skandinavci digli lovce u zrak

Trajanje leta bilo je više od 7 sati. Lovačku pratnju osigurale su posade zrakoplova Su-33 Ratne mornarice. U određenim fazama rute strateške raketne nosače pratili su strani lovački zrakoplovi

Strateški raketni nosači Tu-95MS Ruskih zračno-svemirskih snaga proveli su planirani let u zračnom prostoru iznad neutralnih voda Barentsova i Norveškog mora, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane. 

Pokretanje videa...

Snimka ruskog ministarstva obrane 01:10
Snimka ruskog ministarstva obrane | Video: Rusko ministarstvo obrane

Trajanje leta bilo je više od 7 sati. Lovačku pratnju osigurale su posade zrakoplova Su-33 Ratne mornarice. U određenim fazama rute strateške raketne nosače pratili su strani lovački zrakoplovi.

UDAR NA MOSKVU Ukrajinci žestoko napali Rusiju!
Ukrajinci žestoko napali Rusiju!

 - Posade dalekometnog zrakoplovstva redovito izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog oceana, Baltičkog i Crnog mora. Svi letovi zrakoplova Ruskih zračno-svemirskih snaga provode se u strogom skladu s međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora - dodali su iz Moskve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'
KRŠ I LOM

VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'

Čitatelji su nam kazali kako je cestra puna stakla i dijelova automobila. Nastala je i velika gužva u smjeru Dugog Sela
Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'

Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio, rekao nam je vlasnik kuće na koju je bačena bomba...
Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...
BOŽIĆ U PRUGASTOM

Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...

Blagdani ne zaobilaze ni kaznionice ni zatvore. Neki su dobili više vremena s djecom, većina ih je izrađivala ukrase i ukrašavala jelke i prostor u kojem žive, a svi će na Badnjak dobiti za ručak ribu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025