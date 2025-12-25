Božićna drama na sjeveru. Rusi poslali nuklearne bombardere. Skandinavci digli lovce u zrak

Strateški raketni nosači Tu-95MS Ruskih zračno-svemirskih snaga proveli su planirani let u zračnom prostoru iznad neutralnih voda Barentsova i Norveškog mora, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane.

Pokretanje videa... 01:10 Snimka ruskog ministarstva obrane | Video: Rusko ministarstvo obrane

Trajanje leta bilo je više od 7 sati. Lovačku pratnju osigurale su posade zrakoplova Su-33 Ratne mornarice. U određenim fazama rute strateške raketne nosače pratili su strani lovački zrakoplovi.

- Posade dalekometnog zrakoplovstva redovito izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog oceana, Baltičkog i Crnog mora. Svi letovi zrakoplova Ruskih zračno-svemirskih snaga provode se u strogom skladu s međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora - dodali su iz Moskve.