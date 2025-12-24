Obavijesti

UPUTIO ČESTITKU

Božićna poruka biskupa iz BiH: Čuvajte kršćanske vrijednosti, štitite ugrožene i najslabije!

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Sarajevo: Konferencija za medije vrhbosanske nadbiskupije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Biskupi pozivaju na zaštitu najslabijih: žena i djece! Vjernici, sjetite se pravih vrijednosti Božića i budite kvasac mira i nade u svijetu punom nasilja

Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić u srijedu je u Sarajevu u ime svih biskupa iz Bosne i Hercegovine pozvao vjernike da se, slaveći Božić, prisjete istinskih kršćanskih vrijednosti i u to ime stanu u zaštitu ugroženih i najslabijih, posebice žena i djece koji su svakodnevno izloženi nasilju i zlostavljanju.

Prenoseći poruku kojom su se biskupi iz Bosne i Hercegovine i ove godine odlučili zajednički oglasiti u povodu Božića, vrhbosanski je nadbiskup kazao kao proslave a posebice vjerske, dobivaju svoj puni smisao jedino ako sjećanje na važne događaje i zaslužne stvaratelje iz prošlosti, osim na zahvalnost, potiču ponajprije na novo stvaranje, na hrabrost za nova rješenja, na nasljedovanje dobrih primjera, na ozbiljnu analizu sadašnjeg trenutka i traženje odgovora na njegove izazove.

Sjećanje kršćana na važne osobe i događaje iz davnine nikada nije pamćenje samo radi čuvanja uspomene, nego ponajprije prigoda da, na poticaj i po primjeru nekadašnjih velikana, ojača volja ljudi, koji obilježavaju obljetnice u svrhu davanja novoga doprinosa Crkvi i narodu, poruka je biskupa iz BiH vjernicima.

Podsjetili su na riječi što ih je ranije ove godine hrvatskim hodočasnicima u Vatikanu uputio papa Lav XIV kada je primijetio da korijeni njihove vjere nisu ostali nepomični u prošlosti, već nastavljaju donositi plodove i danas, zahvaljujući svjedočanstvu hrvatskih obitelji, župnih zajednica i udruga.

Papa je, podsjećaju biskupi iz BiH, također istaknuo kako vjera raste i jača onda kada se dijeli te je pozvao da se novim generacijama prenose kršćanske vrijednosti koje su oblikovale dugu povijest i kulturu u Hrvata.

"Na taj način ćemo biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu, koji je rastrgan nasiljem i ratovima, što i mi poznajemo iz svoje prošlosti", stoji u biskupskoj poruci vjernicima.

Izravno su pozvali vjernike da se u tom duhu angažiraju na zaštiti najslabijih u društvu odnosno žena i majki te rođenja i djeteta. 

Podsjetili su kako je prošle godine u svijetu ubijeno 83 tisuće žena i djevojčica a više od polovice njih žrtve su članova obitelji. Jedna je žena svakih deset minuta izložena nekom od oblika nasilja i toga nije pošteđen niti jedan kraj u svijetu a bolna je istina da je to prisutno i u našim krajevima gdje je i femicid sve češća pojava, upozorili su biskupi iz BiH.

Naveli su i kako je 2024. godine u svijetu je izvršeno više od 73 milijuna pobačaja u čemu i Bosna i Hercegovina ima svoj udio. A kad se tomu doda podatak da je u BiH samo prošle godine bilo 11 tisuća smrti više negoli rođenja a katolika je pri tom manje za 1789 onda postaje sasvim jasno koliko je aktualna i važna poruka o rođenju iz božićne noći, upozoravaju biskupi.

Zabrinuti su i porastom broja djece koja su izložena nasilju u obitelji, školi, zajednici i u digitalnom prostoru jer više od polovine dječaka i djevojčica najmanje jednom bilo tomu izloženo: verbalno, fizički, seksualno, psihološki.

"Naspram tim žalosnim pojavama, važna je božićna poruka da svako dijete ima pravo na sigurnost, dostojanstveno odrastanje i okruženje koje ga štiti", božićna je poruka biskupa iz BiH.

