'Moje jaslice u čaši, školjkama i kutijicama prava su atrakcija'

Ljubav i zajedništvo ono su što obilježava božićne blagdane, a Perica Novosel (40) iz Bistre to je shvatio još prije 33 godine. Njegov interes, talent i perfekcionizam vidio se kad je, tada kao sedmogodišnji dječak, s ocem izradio svoje prve jaslice od kartona. Trideset i tri godine kasnije, Perica je poznati hrvatski jasličar, a već petu godinu zaredom, od 700 prijava, njegove jaslice izložene su među sto najboljih u Vatikanu na međunarodnoj izložbi.

Kroz više od 150 napravljenih jaslica oživljava tradiciju, stare predmete i živi svoj umjetnički poziv, a najvažnije, kaže, stvara zajedništvo jer je nečija pomoć uvijek potrebna. Dio su raznih galerija, izložbi te krase domove i institucije.

Foto: Robert Anić/Pixell

- Sve je počelo spontano. U jednom dnevnom listu 90-ih godina vidio sam priču o kartonskim jaslicama. Tata i ja smo tada figurice rezali od kartona i, naravno, sve mi je to bilo zanimljivo. Prije svega, pričanje priče o Kristovu rođenju na taj način me osvojilo. Bio sam oduševljen tim jaslicama, a onda smo ih spremili na tavan kako bi ih sačuvali i za sljedeću godinu, s obzirom na to da u to vrijeme nije bilo lako dostupno kupiti figurice za jaslice - počinje nam priču Perica.

Kada je ponovno došlo vrijeme za postavljanje jaslica, bilo je jasno koliko je Perica već tada perfekcionist i koliki im značaj pridaje. Kako kaže, te 1992. godine njihove je jaslice 'uredio' miš, a nedostajali su im rubovi.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

- Nikako nisam htio pristati na takve jaslice i htio sam praviti nove. Kako nismo imali gdje kupiti materijal, teta iz Njemačke poslala mi je svoje figurice. Tata ih je na aerodromu čekao cijelu noć jer je avion kasnio, a ja sam jedva čekao da dođe. Moram priznati, mali Perica je imao velika očekivanja od figurica, mislio sam da su velike kao u crkvi i maštao sam da napravim velike jaslice. Kad sam vidio male figurice, razočarao sam se, ali nisam imao izbora. E, te je godine sve krenulo i nikad nije prestalo - nastavlja priču.

Nakon toga, radio je velike jaslice, baš o kakvima je maštao - s puno figurica, mostićima i gredicama, a njegova djela plijenila su, kao i danas, puno pažnje i oduševljenja. Prve jaslice bile su površinom velike oko metar kvadratni, kasnije i više. Radio je i vanjske jaslice u svojem mjestu, a onda je shvatio da takve jaslice mogu biti samo jednom. Problem je bio transportirati ih i skladištiti, stoga ih je morao raspremati.

Foto: Robert Anić/Pixell

Godine 2017., kada je dobio priliku izložiti svoje jaslice, bio je gost u jednoj radioemisiji, a tada su ljudi prepoznali važnost izrade jaslica.

- Rekao bih da to nije samo priča o izradi jaslica, već i o prepoznavanju nematerijalnih kulturnih dobara, što jaslice i jesu. Važan su dio hrvatske tradicije. Osim toga, pri izradi se uvijek trudim koristiti stare predmete koji se čine kao da su 'za smeće'. Svaki stari predmet u mojim jaslicama ima svrhu, ali i prirodni materijali, kao što su panjevi, grančice, mahovina - priča nam.

Njegove jaslice tada su bile dio humanitarne izložbe u Bistri koju je posjetilo stotinu ljudi, a nitko nije ostao ravnodušan. Njihovi komentari i podrška Perici su bili vjetar u leđa. Tada su ga brojni zamolili da i njima napravi jaslice, koje sada krase domove diljem Hrvatske - od Istre, Siska pa sve do Dubrovnika, ali i brojne institucije.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Od 2019. godine počinje raditi manje jaslice radi lakšeg transporta, a dvije godine kasnije njegovu kreativnost prepoznala je kustosica Danijela, koja ga je i prijavila na izložbu u Vatikanu. Kao podloga, sada mu služe stare knjige, kuglice i razbijeni lampaši kojima produžava životni vijek. Time je ponudio novu dimenziju, kako Hrvatskoj, tako i svijetu.

- Kada me prijavila na izložbu, nisam vjerovao da su od 500 do 800 prijava, izabrali baš moje među sto najboljih. I tako već pet godina. Susjedi mi se ponekad smiju jer volim uzeti nešto što bi oni bacili u smeće. Te mi stvari najbolje posluže za izradu - ponovno ožive, a ne stvaramo otpad - kaže.

Perica je dobar poznavatelj kulture, tradicije, povijesti i religije, a to je ono što mu pomaže prikaz Kristova rođenja učiniti što stvarnijim i kreativnijim. Ipak, kao ključne stvari za izradu jaslica koje će izazvati oduševljenje, izdvaja ljubav i zajedništvo.

- Prilikom izrade, od malih nogu nisam sam, pa su za mene jaslice ono što spaja obitelj, stvara zajedništvo i čuva tradiciju - a sve zajedno čini Božić - zaključuje Perica.

