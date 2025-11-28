Obavijesti

Božićnice na vidiku! Grad Split objavio kad kreće isplata

Piše HINA,
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Grad Split početkom prosinca počinje isplatu božićnica umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima kako bi u blagdansko vrijeme dodatno pomogao najranjivijim sugrađanima

Božićnice se i ove godine dodjeljuju u nekoliko kategorija. Pravo ostvaruju umirovljenici s ukupnim prihodima do 332 eura koji su korisnici potpore u sklopu projekta „Moj zlatni Split“. Umirovljenici s prihodima do 119,45 eura dobit će 170 eura, oni s prihodima od 119,46 do 199,08 eura dobit će 120 eura, dok će umirovljenicima čiji prihodi iznose od 199,09 do 332 eura biti isplaćeno 100 eura. Svi iznosi bit će dodijeljeni na karticu „Moj zlatni Split“.

Božićnicu u iznosu od 170 eura primit će i njegovatelji koji od Grada Splita koriste potporu namijenjenu njegovateljima, a iznos će im biti uplaćen izravno na račun. Korisnicima osobnog inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji uz državnu pomoć primaju i gradsku naknadu, bit će isplaćeno 80 eura, također na njihov račun.

VIŠI CENZUSI Osijek diže iznose božićnica: Rekordnih 628 tisuća eura, više umirovljenika prima pomoć
Osijek diže iznose božićnica: Rekordnih 628 tisuća eura, više umirovljenika prima pomoć

Ista svota od 80 eura pripada i korisnicima zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad te korisnicima troškova ogrjeva s prebivalištem u Splitu. Božićnicu od 80 eura dobit će i socijalno ugroženi učenici i studenti koji primaju gradske potpore ili stipendije.

Pravo na božićnicu može se ostvariti samo po jednoj osnovi, a postojeći korisnici gradskih naknada ne moraju podnositi nove zahtjeve. Obvezu podnošenja zahtjeva imaju jedino korisnici zajamčene minimalne naknade koji od Grada Splita u 2025. godini ne primaju troškove ogrjeva.

Zahtjev se od 2. prosinca može preuzeti u centralnoj pisarnici Grada Splita ili na službenoj mrežnoj stranici Grada, a dostavlja se osobno, poštom ili elektroničkom poštom na adresu pisarnica@split.hr.

