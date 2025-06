Božidar je dobri duh Zagreba: 'Vratio sam 10 novčanika do sada, a ima i jedna anegdota...'

Božidar Sačer (58), nadzornik na zagrebačkom Mirogoju, ovih je dana ponovno pokazao kako poštenje još postoji. Na putu do posla, na cesti je pronašao novčanik i, bez razmišljanja, odmah krenuo u potragu za vlasnikom.

- Krenuo sam na posao u utorak ujutro i na cesti sam vidio novčanik. Stao sam, pokupio ga, došao ovdje i tražio sam ima li kakav broj jer sam vidio da ima puno kartica, nešto novaca. Nisam našao nikakav broj pa sam nazvao banku. I kad sam njima javio, za pet minuta mi se javio vlasnik i rekao sam mu gdje sam. Došao je. Bio je sretan, normalno, jer je sve bilo na mjestu. Manje mu je bio bitan novac jer su unutra i kartice i dokumenti, a trebao je ići na godišnji za četiri dana - govori nam Sačer.

Dodaje i kako mu ovo nije prvi takav slučaj.

- Događa se tijekom godine desetak puta. Netko dođe, netko ne - rekao je.

Na pitanje kako ljudi reagiraju, kaže da se uglavnom razvesele.

- Ljudi su zadovoljni jer ono nešto novaca što su imali unutra bude tamo i kada dođu. Jer najlakše je izvaditi novce, baciti novčanik i nemaš nikakvih problema. I ovdje neki kada nađu, donesu nama i donesu bez novaca i mi smo onda isto u teškoj situaciji jer ne znamo je li unutra bilo novaca ili ne. Ali ljudi su u svakom slučaju zadovoljni jer treba dosta vremena da se ponovno izvade ti dokumenti - rekao je.

Ovaj put, vlasnik novčanika ga je i nagradio.

- Ovaj gospodin me nagradio. Morao je ići na put pa mu je bilo žao što ne možemo i na ručak otići. Kažem, bio je stvarno sretan jer je morao na put, ne bi stigao nikakve dokumente izvaditi u tom kratkom vremenu. Čak je i rekao: ‘Sad ste me spasili jer bi me žena doma ubila’. A rekao mi je da je točio gorivo i stavio novčanik na krov. Da ja nisam bio na motoru, možda ga ne bih ni uočio jer je bio točno nasred ceste. A prometa ima, ali evo, nitko nije stao i pogledao - rekao je.

Kroz godine rada, svjedočio je raznim situacijama, uključujući i jednu anegdotu: “Bili smo u kafiću preko puta na kavi i na podu je bila kuverta od Elektre. Mislio sam da su računi pa se nisam ni sagnuo jer sam pomislio: ‘Ma imam već dovoljno svojih računa, neću sada i tuđe skupljati na cesti’. A iza mene ide čovjek i podigne kuvertu, a u njoj 25.000 eura. Uzeo je kuvertu, otišao do kafića i ostavio 22.500 jer po zakonu ima pravo na 10 posto od pronađenog iznosa. Ostavio je kuvertu na šanku, a ja sam, evo, bio lijen za sagnuti se taj dan…”