Božinović: Četiri maloljetnika privedena su zbog napada na učenika u dvorištu srednje škole

Četiri maloljetne osobe su privedene zbog nedavnog napada na učenika jedne zagrebačke srednje škole, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u razgovoru za Media Servis.

Podsjećamo, društvenim mrežama širila se uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole. Na snimci se vidi kako dvojica dječaka na stranu vode trećega. Dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara svog vršnjaka po glavi. Nakon toga maltretiranje se nastavlja... Redakcija 24sata u posjedu je snimke, koju nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja i zaštite identiteta žrtve.

- Privedeno je četvero maloljetnika. Jedan je počinitelj koji je zadržan u istražnom zatvoru. Što se tiče ostale trojice, dva su pomagača i jedna također maloljetna osoba koja je taj video sadržaj zapravo širila, čime je dodatno viktimizirala žrtvu - kazao je Božinović za Media Servis.

Komentirao je i maloljetničko nasilje u Dubravi zbog kojeg je održan i prosvjed...

- Najveći dio tih problema, pogotovo maloljetničkog kriminala dolazi iz obitelji. Također škola mora dati svoj doprinos, socijalne službe moraju dati doprinos, moraju se ojačati kako bi pronalazile, detektirale obitelji u riziku kako bi im se pomoglo. Ja uvijek govorim kad dođe do policije to znači da su brojne instance prije policije zapravo zakazale - kazao je ministar za MS.

Iz škole koju pohađa napadnuti učenik ranije su se oglasili za 24sata.

- U dvorištu škole došlo je do incidenta u kojem je učenika naše škole napala skupina vršnjaka koji nisu naši učenici. Cijeli događaj zabilježen je nadzornim kamerama. Škola je odmah reagirala u skladu s protokolom – obaviješteni su roditelji i slučaj je prijavljen policiji - poručili su iz škole.