Božinović u videu demantirao Biloglava oko migranata: 'Nije ih vraćeno 16.000, već tek 346'

Tvrdnje o tajnim deportacijama i 16.000 migranata u potpunosti su neutemeljene i koriste se za širenje panike i političke manipulacije bez ikakve osnove u stvarnim podacima. Kategorički odbacujem ove navode i naglašavam da ne postoje nikakvi tajni charter letovi jer sve repatrijacije provode se u skladu s međunarodnim ugovorima i u suradnji s drugim državama, članicama Europske unije.

Rekao je to u srijedu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon optužbi Damira Biloglava iz stranke DOMiNO, da Hrvatska manipulira podacima.

- Očito se pravi podaci skrivaju, što potiče nesigurnost, a mi smo zemlja koja je poznata po sigurnosti. Ta sigurnost je u dobroj mjeri i temelj našeg turizma i ako dopustimo da nam se oduzme još i sigurnost na našim ulicama, onda smo izgubili i zadnji adut - rekao je Biloglav te pozvao Vladu i ministra Božinovića da ubuduće svoje građane redovito izvještavaju o tim deportacijama.

Njegov stranački kolega Igor Peternel dodao je kako su upozoravali na taj problem, no da se sve i dalje taji.

- Mi razumijemo da je to sada ogroman problem, no on se ne može rješavati tako da se taje ti letovi. Zašto se taje? Ako su to sigurnosni problemi, još gore. Ako nisu, nego su samo politički problemi vezani uz rejting vladajućih, i to je strašno. Kako god to shvaćali, to je politički neprofesionalno, nemoralno i bezobrazno - rekao je Peternel.

Božinović je na to sve rekao kako šire paniku i plaše narod lažima.

- Činjenice su jasne, ove godine u Hrvatsku su vraćeno je 346 migranata, ne 16.000. Istovremeno, iz Hrvatske je deportirano 1295 osoba. Svjestan sam da se širiteljima panike ove brojke neće svidjeti, jer će morati naći novu temu kojom će zastrašivati ljude - rekao je Božinović.

Da su brojke vraćanja migranata male svjedoči i današnji let iz Njemačke za Hrvatsku. Kako javlja Večernji list Hrvatska je unaprijed dobila obavijest o povratu, a njemačke su vlasti najavile da vraćaju 30 odbjeglih tražitelja azila. Kad je zrakoplov sletio u Zagreb, u njemu je bilo tek 11 ljudi.