NEDOSTUPAN VLASTIMA

Božinović: Interpol je izdao tjeralicu za Vedranom Pavlekom

HINA,
Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

To je sad stvar postupka koji se vodi, izdana je Interpolova tjeralica i ta je informacija dostupna svim članicama Interpola i vidljiva kroz sustav Europskog uhidbenog naloga, rekao je Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u subotu da je izdana Interpolova tjeralica protiv bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka koji se nalazi u Turskoj te je nedostupan hrvatskim vlastima, a povezan je s izvlačenjem gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a.

To je sad stvar postupka koji se vodi, izdana je Interpolova tjeralica i ta je informacija dostupna svim članicama Interpola i vidljiva kroz sustav Europskog uhidbenog naloga, rekao je Božinović u razgovoru za Dnevnik Nove TV, upitan kad će turske kolege uhititi Pavleka.

Božinović je dodao da onda ide proces pred turskim vlastima, a kad se donese odluka o ekstradiciji ide izručenje.

AFERA TRESE SKIJANJE Kako je to moguće? Predsjednik skijaškog saveza poslije svega ostaje na dužnosti: 'Mole me...'
Kako je to moguće? Predsjednik skijaškog saveza poslije svega ostaje na dužnosti: 'Mole me...'

Upitan kako će izgledati primopredaja, ministar je rekao da je to stvar policijskog postupanja koje će u konkretnom slučaju odraditi hrvatska policija.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na Uskokov prijedlog jednomjesečni istražni zatvor za Pavleka i još četvero od ukupno šestero osumnjičenih za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a.

Kako se doznaje na sudu, Pavleku, koji je u Turskoj, određen je istražni zatvor zbog bijega, potom zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Uskokov tužitelj Tonći Petković potvrdio je da je Pavlek u bijegu te da će tužiteljstvo nakon zaprimanja rješenja o istražnom zatvoru pokrenuti tjeralicu i radnje da ga se dovede u Hrvatsku kao okrivljenika u ovom postupku.

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'
300 INTERVENCIJA IH ČEKA

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'

U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, rekao je Siniša Jembrih
Zagrebački centar u tri dana je primio 5500 poziva. Službe diljem zemlje otklanjaju štetu
IZ MINUTE U MINUTU

Zagrebački centar u tri dana je primio 5500 poziva. Službe diljem zemlje otklanjaju štetu

Veliko nevrijeme prodrmalo je Hrvatskom u protekla dva dana. Šteta se tek zbraja, a sudeći prema najavama stručnjaka, već idućeg tjedna stiže nam novo pogoršanje vremena
Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih
STRAŠAN POŽAR

Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih

Požar su ugasili vatrogasci, a liječnička pomoć ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

