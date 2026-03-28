Kako je to moguće? Predsjednik skijaškog saveza poslije svega ostaje na dužnosti: 'Mole me...'

Dok istraga oko poslovanja Hrvatskog skijaškog saveza potresa cijeli domaći sport, sve je više onih koji se pitaju kako je moguće da njegov dugogodišnji predsjednik Miho Glavić i dalje ostaje na čelu organizacije i ne nudi ostavku.

Pokušali smo od njega dobiti jasan odgovor na to pitanje, ali nije nam ga ponudio. Iz njegovih ranijih istupa može se jasno iščitati kako ne razmišlja o napuštanju čelne funkcije sportskog saveza koji je pod istragom Uskoka:

- Ono što ja mogu odgovoriti jest da izvidi traju i da od danas oni očito više nisu tajni, a ja i dalje gro informacija dobivam preko medija odnosno portala - požalio se Glavić prije par dana u Večernjem listu, naglašavajući da se i sam nalazi u neobičnoj poziciji. Ustvrdio je tada i da je samo "volonter" i da nije "zadužen za materijalno poslovanje Saveza", kazao je čak i da nema "pravo potpisa" i da nije "zakonski predstavnik". Premda, kako opisuje, nema nikakvih ovlasti, dodaje da je "naložio svim zaposlenima da surađuju s istražnim organima".

Glavić je bio predsjednik Saveza, dakle nedvojbeno nadređen u u organizacijskoj i hijerarhijskoj strukturi direktoru Saveza Pavleko, koji je obavljao izvršnu funkciju. Pavleka se sumnjiči da je zajedno s još pet osoba iz HSS-a izvukao 30 milijuna eura. Glavić Pavleka sada opisuje kao osobu koja je imala gotovo potpunu kontrolu nad sustavom. Na pitanja kako je moguće da je upravljanje bilo koncentrirano u jednoj osobi i kako je moguće da nije bilo nikakvih mehanizama nadzora, Glavić ipak spominje navodne "inspekcije" i revizije:

- Mi smo periodično imali tri inspekcije… sportska inspekcija, inspekcija Hrvatskog olimpijskog odbora, a potom i revizija jednom godišnje. Ako su ustanovljene nepravilnosti, a toga je bilo jako malo, to bi bilo ispravljeno - rekao je Glavić.

Unatoč svemu, Glavić ne najavljuje odlazak. Naprotiv, tvrdi da ima podršku da ostane do kraja mandata.

- Od predstavnika klubova zamoljen sam da ostanem na čelu Saveza do kraja mog mandatnog razdoblja… da u tom vremenu pokušam stabilizirati Savez u smislu njegova financijskog opstanka - izjavio je.

Tko je zapravo čovjek koji je bio na čelu Hrvatskog skijaškog saveza i koji se ne smatra odgovornim za jednu od najvećih afera u povijesti hrvatskog sporta, vezanu uz isti taj savez? Glavić je poduzetnik, rođen u Dubrovniku, dio života je proveo radeći kao skijaški instruktor u Švicarskoj, Austriji i SAD-u. U javnosti se spominjalo i da je skijanju podučavao princezu Dijanu.

Nakon povratka u Hrvatsku izgradio je snažan poslovni sustav baveći se distribucijom robe široke potrošnje, a ime mu se povezivalo i s poslovima vezanima uz Agrokor i Ivicu Todorića.

Danas vlasničke udjele u svojim tvrtkama drži preko holdinga registriranog na Malti, u Zagrebu posjeduje više vrijednih nekretnina. Široj je javnosti ipak ostao relativno nepoznat.

Na čelo Hrvatskog skijaškog saveza došao je 2010. i ondje ostao kroz više mandata. Organizacija kojom upravljao dugo je bila simbol stabilnosti i sportskih uspjeha. Upravo zato aktualna istraga, koju vodi USKOK, predstavlja ozbiljan udarac.

Glavić se prije vikenda ipak oglasio i pisanim priopćenjem:

- U Hrvatskom skijaškom savezu svjesni smo ozbiljnosti situacije i uznemirenosti koju su izazvale informacije objavljene jučer u medijima i danas u USKOK-ovom priopćenju, od kojih su neke doista šokantne. HSS se nedvosmisleno ograđuje od svakog nezakonitog postupanja, ali jednako tako smatramo važnim naglasiti da sumnje i tvrdnje trebaju biti potvrđene i dokazane od strane nadležnih institucija i kroz propisane postupke - stoji u priopćenju.

Dalje navodi kako "Hrvatski skijaški savez godinama ima uredna financijska izvješća, revidirana i potvrđena od strane renomiranog ovlaštenog revizora, sportske inspekcije i inspekcije HOO".

- Ta je činjenica važna polazna osnova za utvrđivanje svih okolnosti i odgovornosti. U ovom trenutku svi koji smo uključeni u stabilizaciju rada HSS-a usmjereni smo na osiguravanje dugoročne opstojnosti natjecateljskih skijaških sportova, a sve drugo su pitanja za institucije koje moraju obaviti svoj posao. Istodobno, partneri iz Hrvatske i inozemstva s kojima smo obavili ovih dana razgovore jer su ključni za nastavak rada i pripremu sljedeće sezone, iskazuju HSS-u podršku i razumijevanje da se sumnje i indicije koje se odnose na pojedince ne mogu i ne smiju prenositi na sve koji u HSS-u rade i na Savez kao udrugu - navodi se.

Potom ponavljaju kako je "Savez prije žrtva, a ne krivac" te da su "jedinstveni u stavu da u ovoj situaciji treba učiniti sve što je moguće za sportaše".

- Upravo su naši sportaši u ovom trenutku najvažniji i zbog njih dajemo sve kako bismo sačuvali stabilnost, omogućili kontinuitet rada i osigurali da pripreme za novu sezonu krenu na vrijeme. Uz ispriku svima koji su nas podržavali i bodrili tokom proteklih 20 + godina kao i širokoj javnosti ostajem, s poštovanjem, Miho Glavić, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza - zaključuje se u priopćenju.