Tenis i korona idu skupa: Hrvat zaražen na turniru u Beogradu

Tijekom trajanja turnira nismo imali nikog ko se žalio na simptome korone. Naravno, zbog situacije savjetujem svima da se testiraju, rekao je organizator, srpski tenisač Janko Tipsarević

<p>Tenis i korona virus dva su pojma nerijetko isprepletena posljednjih dana. Nakon Adria Toura u Zadru koji se zbog širenja virusa ispostavio fijaskom, sada se hrvatski tenisač <strong>Matej Sabanov</strong> zarazio na Prvenstvu Istočne Europe u Beogradu.</p><p>Taj je turnir organizirao <strong>Janko Tipsarević</strong>, a uz Sabanova zarazio se i tenisač iz Bosne i Hercegovine, Tomislav Brkić:</p><p>- Nisam imao izraženih simptoma, bio sam malo malaksao. Dugo već igram parove, a u Beogradu sam igrao singl, i to prvi meč vrlo dug, tri sata, nekoliko mečeva... Jednu večer sam onda osjetio umor, otkazao sam taj meč i trebao sam ići kući kako bih se spremio za jedan turnir u Italiji s nagradnim fondom. Oni su tražili da se napravi test jer se mora kad se ulazi u zemlju,napravio sam ga u Mostaru i pokazalo se da sam pozitivan - rekao je Brkić za <a href="http://sportklub.rs/Tenis/ATP/a335264-EEC-Teniser-Tomislav-Brkic-pozitivan-na-koronavirus.html">Sport Klub</a> i dodao:</p><p>- Otkazao sam turnir i u samoizolaciji sam, ne mogu znati gdje sam se zarazio, bio sam u Beogradu dva tjedna, ne samo na tenisu koji je bio dobro organiziran, opet bih otišao. Sada se odlično osjećam, osim što me malo grlo grebe kao da sam promukao. Javio sam svima koji su bili u kontaktu sa mnom da se testiraju.</p><p>Oglasio se i Tipsarević:</p><p>- Tijekom trajanja turnira nismo imali nikog ko se žalio na simptome korone. Naravno, zbog situacije savjetujem svima da se testiraju, a ako itko posumnja da je zaražen, obaveza mu je da to prijavi, prestane sa sudjelovanjem u turniru i bude u izolaciji - rekao je Tipsarević, prenosi <a href="https://www.kurir.rs/sport/tenis/3487759/janko-tipsarevic-tenis-korona-virus-turnir-pandemija-matej-sabanov-tomislav-brkic?fbclid=IwAR1xJBSvbQ2Y0HrszolHRv4d-4xs9xpfJOr_zk-E7DnBVyIYUmT4S8HhqDI">Kurir.</a></p>