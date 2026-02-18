Božinović: 'Nema ultimatuma, svi osuđujemo Dabrin potez'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da u vladajućoj koaliciji nema ultimatuma, komentirajući izjave predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka nakon snimke na kojoj Josip Dabro pjeva stihove u kojima se ustaški poglavnik Ante Pavelić naziva “vođom svih Hrvata”. Hrebak je zbog toga poručio da HSLS “ne može sjediti za istim stolom s takvim ljudima” te dao rok od 30 dana premijeru Andreju Plenkoviću da razriješi situaciju u koaliciji.

- Nije to ultimatum, nema ultimatuma kad je u pitanju ova vlada. Nikad ih nije ni bilo. Niti može biti ultimatuma HDZ-u ili predsjedniku Vlade. Vidite, imali smo sastanak koalicije i kolega Branko Bačić dao je izjavu koja oslikava taj sastanak. Svi članovi koalicije su jednodušni u osudi tog događaja. Mislim da je naš stav po pitanju totalitarnih režima, u ovom slučaju ustaškog pokreta i NDH, tu nema zadrške. Svi to osuđujemo - kazao je Božinović.

Dodao je kako ne vidi suštinske razlike među partnerima te podsjetio da je HSLS dio vladajuće većine već desetak godina.

- Vidim da je to na svoj način ocijenio i predsjednik Domovinskog pokreta. Iako HSLS nije bio na tom sastanku, ne vidim da tu postoji neka razlika. Pogotovo jer je takav vrijednosni sklop nešto što prati koaliciju i Vladu od trenutka kad je nastala. Podsjećam da je HSLS dio koalicije svih ovih desetak godina. Mislim da je i gospodin Hrebak ocijenio taj period odličnim. Razumijem da manji partner nešto kaže u afektu, da ga se čuje. No, nema tu suštinskih razlika. Razgovarali smo i razgovarat ćemo - rekao je ministar za N1.

Osvrnuo se i na izjavu Milorada Pupovca koji je ustvrdio da osuda Dabrina postupka nije bila dovoljno konkretna.

- Složili smo se da je to štetno i oko toga svi mislimo isto. Razgovarat ćemo još na tu temu, ne treba nam to. Radimo sve kako bi država išla naprijed, ne trebaju nam ovakve situacije. Ali, kažem, imali smo puno većih izazova iz kojih smo izašli pa ćemo i iz ovog. Siguran sam da ćemo naći zajednički jezik - uvjeren je.

Na kraju je ponovio da ultimatumi nisu način vođenja politike.

- Ultimatumi u politici nisu ozbiljni. I Hrebak je kasnije potvrdio da se ne radi o ultimatumu. Razgovor je drugi i mi ćemo razgovarati, kao svakog tjedna. Na ovom sastanku nije bio HSLS, a da je bio, čuli bi od predstavnika DP-a kako je ovo što se dogodilo s gospodinom Dabrom u glavnoj ulozi, štetno i nepotrebno. Dakle, oko toga nitko nema nikakve dvojbe - rekao je.