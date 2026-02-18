Da, rođen je u Beogradu. Sada i desni krugovi opet dijele njegov rodni list ispisan na ćirilici

Politički potresi, izvidi DORH-a, sve je to posljedica je snimke DP-ovog saborskog zastupnika Josipa Dabre kako pjeva stihove u kojima Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata". Prema objavljenoj biografiji Josip Dabro rođen je u Beogradu u siječnju 1983. godine, a društvenim mrežama širi se informacija da je obitelj iz Srbije stigla u Otok tek 1993. To potvrđuju i njemu bliski ljudi. U navedenom gradu Vukovarsko-srijemske županije Josip Dabro je završio osnovnu školu. Nakon novog Dabrina skandala s pjevanjem pjesme kojom veliča Antu Pavelića, u grupama koje okupljaju političare desnog profila opet se krenuo dijeliti i njegov rodni list, koji je, logično, ispisan na ćirilici. Jasno, širenjem podataka o mjestu Dabrina rođenja i djetinjstva uspješno se izbjegava sama osuda njegova veličanja ustaškog režima, mada je- u tom kontekstu- legitimno postaviti pitanje o pravim Dabrinim motivima za ustašluk.

Dabro je u Vinkovcima završio srednju Tehničku školu, a na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine trogodišnji stručni studij za trenera, studijski smjer Kondicijska priprema sportaša. Diplomu magistra kineziologije navodno je stekao na Sveučilištu u Travniku 2019. Dabro je prije dolaska na mjesto ministra imao problema prisjećajući se koliko je točno godina studirao. Pred novinarima nije bio siguran je li na fakultetu proveo tri ili pet godina, što je pokrenulo brojna zastupnička podbadanja o njegovoj stručnoj spremi i autentičnosti njegove diplome.

Prije političke karijere Dabro je bio zaposlenik Marija Radića, kojeg je kasnije optuživao da bi mogao biti odgovoran za objavu snimke na kojoj ispaljuje devet metaka iz pištolja kroz prozor automobila, što ga je stajao ministarske funkcije. Dabro je radio kao stručni suradnik u županiji za poslove komunalnog gospodarstva. U HDZ je ušao 1999. godine, odnosno sa 16 godina (!), i uspinjao se u hijerarhiji do mjesta zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije. Iz HDZ-a je istupio 2021. godine zbog neslaganja s tadašnjim predsjednikom županijskog ogranka Marijem Banožićem. Nakon razlaza s HDZ-om kao nezavisni kandidirao izašao je na izbore za župana Vukovarsko-srijemske županije, kojeg je podržavao Domovinski pokret Miroslav Škoro. Te 2021. godine imao je dosta problema odgovoriti na pitanje o tome koliko dugo je studirao.

- Po struci sam kineziolog, završio sam 2013. u Zagrebu - rekao je i eksplicitno kazao da je magistar kineziologije.

Na pitanje je li studirao tri godine, Dabro je odgovorio: 'Tri godine, ajde', a nakon što je upozoren da magistar ne može biti bez pet godina studiranja, dodao je: 'Da, tako je. Pet godina. Pet godina, da.'

Nakon navedene situacije, Dabro je na Facebooku objasnio da je diplomu magistra zapravo stekao na Univerzitetu u Travniku 2019. godine, dakle samo dvije godine ranije.

- Tri godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i dvije godine Univerziteta u Travniku (edukacijski fakultet), koje je nostrificirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, bile su dovoljno dobre za dosadašnje funkcije koje sam obnašao. Mojim bivšim stranačkim kolegama, odreda školovanim na Sorboni i Harvardu, odjednom nisu dovoljne. Ako je ovo najjači adut mojih protivnika da me diskreditiraju... zaista im nedostaje ideja. Hvala pokojnom ocu i mojoj majci na usađenom ponosu i osjećaju za pravdu. I sportski pozdrav svim sportašima, trenerima, profesorima i studentima kineziologije - napisao je tada Dabro.

Izbore za župana je izgubio, no učlanio u Domovinski pokret i postao politički tajnik. Nakon parlamentarnih izbora 2024., u savezu HDZ-a i DP-a te ostalih partnera, dolazi do pozicije ministra poljoprivrede u svibnju 2024. Sredinom siječnja prošle godine Dabro dao je ostavku na mjesto ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade nakon što je u javnost iscurila videosnimka na kojoj ispaljuje 15 hitaca iz pištolja kroz otvoreni prozor dok se vozi u osobnom automobilu. Nedugo nakon toga objavljeno je kako Dabro, gol do pasa, iz kalašnjikova ispaljuje osam metaka prema kanalu u blizini kukuruzišta. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podignulo je optužnicu protiv Dabre. Uhitili su ga 26. veljače 2025., a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor. Iz pritvora je pušten 3. ožujka, nakon što su ispitani svi svjedoci. Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je, od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla, iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Josip Dabro ključna je 76. ruka Andreja Plenkovića u Saboru, no nakon objavljene snimke raspjevanog Dabre, HSLS koji ima dva saborska mandata, zaprijetio je mogućim izlaskom iz koalicije.

- Crta je prijeđena. Ne znam gdje se pojavilo da će HSLS rušiti odluku o novom ministru. Donijet ćemo svoju odluku, ali se neće manifestirati na novom ministru. Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Dabro nije dao nama signal da će se popraviti i da planira drugačije komunicirati u javnosti. - poručio je šef HSLS-a Dario Hrebak za N1.

Premijer Andrej Plenković tvrdi da ima 76 ruku kako bi se u petak potvrdio novi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić nakon sastanka vladajuće većine poručio je da su svi članovi koalicije osudili neprimjereno pjevanje Josipa Dabre te očekuje da se Dabro ispriča. Bačić tvrdi da je vladajuća većina stabilna i da će u petak na glasovanju novi ministar Alen Ružić dobiti potporu svih članova koalicije. "Glazbeni izričaj" Josipa Dabre ocijenio je kao neprimjeren i štetan, prije svega za Domovinski pokret, ali i da na određeni način radi štetu i vladajućoj većini.

