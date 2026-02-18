Obavijesti

REAGIRAO NA IZJAVU

Hrebak nazvao Dabru 'glupim desničarem'. Ćipe je ljut: 'Neka se ispriča četvorici heroja rata'

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim događanjima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mlinarić je u Saboru poručio da je pročitao Hrebakovu izjavu te da od njega traži ispriku zbog, kako kaže, etikete “glupih desničara”

Admiral

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u Saboru je zatražio ispriku od predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka nakon što je DP-ovog zastupnika Josipa Dabru nazvao “glupim desničarom” i vladajućoj koaliciji postavio rok od 30 dana za “resetiranje” odnosa. Mlinarić poručuje da se Hrebak treba ispričati njemu i trojici zastupnika DP-a koje naziva herojima Domovinskog rata.

Hrebak je reagirao na ponašanje Josipa Dabre, čija je snimka na kojoj pjeva stihove "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", u kojima ustaškog poglavnika Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata" izazvala buru reakcija. Poručio je kako HSLS “ne može sjediti za istim stolom s takvim ljudima”. Premijeru Andreju Plenkoviću (HDZ) je dao rok od 30 dana da razriješi situaciju u vladajućoj koaliciji.

- Premijeru dajemo idućih 30 dana. Ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo ono što je upisano u programu Vlade. Očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je donio jasnu odluku, idućih 30 dana, a nakon toga nas više neće biti. Rok kreće od danas - najavio je Hrebak.

Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim događanjima
Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim događanjima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mlinarić je u Saboru poručio da je pročitao Hrebakovu izjavu te da od njega traži ispriku zbog, kako kaže, etikete “glupih desničara”.

- Pročitao sam tu izjavu. Rekao je da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad niste čuli takvu riječ, a žestok sam. Pročitao sam i da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj RH. Gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od DP-a? Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata, Ivici Kukavici, Tomislavu Josiću, Predragu Mišiću i Mlinariću jer oni sjede u Saboru. Svojim smo djelima pokazali što je nama temelj. Temelj nam je Domovinski rat, nikakvi drugi sustavi, ni komunistički ni nacistički - poručio je.

TKO JE JOSIP DABRO Da, rođen je u Beogradu. Sada i desni krugovi opet dijele njegov rodni list ispisan na ćirilici
Da, rođen je u Beogradu. Sada i desni krugovi opet dijele njegov rodni list ispisan na ćirilici

Na primjedbu novinara da Hrebakov komentar nije bio upućen cijelom Domovinskom pokretu, nego isključivo Josipu Dabri, Mlinarić je odgovorio kako DP smatra jedinstvenom političkom cjelinom.

- Domovinski pokret je cjelina, nema tu pojedinca - rekao je Ćipe.

