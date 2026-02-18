Mlinarić je u Saboru poručio da je pročitao Hrebakovu izjavu te da od njega traži ispriku zbog, kako kaže, etikete “glupih desničara”
Hrebak nazvao Dabru 'glupim desničarem'. Ćipe je ljut: 'Neka se ispriča četvorici heroja rata'
Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u Saboru je zatražio ispriku od predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka nakon što je DP-ovog zastupnika Josipa Dabru nazvao “glupim desničarom” i vladajućoj koaliciji postavio rok od 30 dana za “resetiranje” odnosa. Mlinarić poručuje da se Hrebak treba ispričati njemu i trojici zastupnika DP-a koje naziva herojima Domovinskog rata.
Hrebak je reagirao na ponašanje Josipa Dabre, čija je snimka na kojoj pjeva stihove "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", u kojima ustaškog poglavnika Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata" izazvala buru reakcija. Poručio je kako HSLS “ne može sjediti za istim stolom s takvim ljudima”. Premijeru Andreju Plenkoviću (HDZ) je dao rok od 30 dana da razriješi situaciju u vladajućoj koaliciji.
- Premijeru dajemo idućih 30 dana. Ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo ono što je upisano u programu Vlade. Očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je donio jasnu odluku, idućih 30 dana, a nakon toga nas više neće biti. Rok kreće od danas - najavio je Hrebak.
Mlinarić je u Saboru poručio da je pročitao Hrebakovu izjavu te da od njega traži ispriku zbog, kako kaže, etikete “glupih desničara”.
- Pročitao sam tu izjavu. Rekao je da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad niste čuli takvu riječ, a žestok sam. Pročitao sam i da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj RH. Gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od DP-a? Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata, Ivici Kukavici, Tomislavu Josiću, Predragu Mišiću i Mlinariću jer oni sjede u Saboru. Svojim smo djelima pokazali što je nama temelj. Temelj nam je Domovinski rat, nikakvi drugi sustavi, ni komunistički ni nacistički - poručio je.
Na primjedbu novinara da Hrebakov komentar nije bio upućen cijelom Domovinskom pokretu, nego isključivo Josipu Dabri, Mlinarić je odgovorio kako DP smatra jedinstvenom političkom cjelinom.
- Domovinski pokret je cjelina, nema tu pojedinca - rekao je Ćipe.
