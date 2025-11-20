Božinović o istrazi požara: 'Većina su bili maloljetnici. Nisu svi bili osobe muškog spola'

Ministar Davor Božinović na konferenciji za medije komentira je požar Vjesnikova nebodera. Govoreći o uzroku požara, naveo je: "Ja bih se ipak zadržao uglavnom na onom što je priopćila Policijska uprava zagrebačka. Još treba neke detalje utvrditi. Kao što vam je poznato, policija je odmah krenula s izvidima. Glavni dio policijskoj posla, očevid, još uvijek nije krenuo unutar zgrade jer se čeka da se steknu uvjeti. Vrlo je bitno da su izvidi počeli odmah jer se u toj fazi može prikupiti najveći dio saznanja koja su potrebna."

- U ovom trenutku mogu podijeliti s vama da je izvidom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna osoba uhićena i tijekom dana će biti stavljena pod nadzor pritvorskog nadzornika. Raspolažemo već sada s određenim saznanjima, ali s obzirom na osjetljivost ove faze kriminalističkog istraživanja, nisam spreman više toga reći. Reći će to policija u onom trenutku kada bude mogla - kazao je te dodao kako su neke informacije već poznate javnosti.

Na pitanje je li se jedan mladić sam javio policiji, Božinović kaže: "To da je mladić došao sam, ne bih mogao potvrditi. Nisu svi bili ni osobe muškog spola. Ne bih mogao to precizirati. Većina su bili maloljetnici, a osobe koje su punoljetne spadaju u kategoriju mlađih punoljetnika."

Rekao je što se uhićenoj osobi stavlja na teret.

- Stavlja se na teret sumnja vezana za požar do kojeg je došlo u zgradi Vjesnika - zaključio je.