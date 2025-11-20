Obavijesti

News

Komentari 40
UHIĆENJE MLADIĆA

Tomašević o Vjesniku: Ako su ga zapalili maloljetnici, moramo se zapitati što se događa u društvu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Tomašević o Vjesniku: Ako su ga zapalili maloljetnici, moramo se zapitati što se događa u društvu
118
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik je na današnjoj presici potvrdio da će oko Vjesnika ostati regulacija, ali da pripremaju alternativni plan. Komentirao je i uhićenje mladića

Osvrnuvši se na policijsku informaciju da je uhićena jedna mlađa osoba zbog sumnje da je požar podmetnut, zagrebački gradonačelnik Tomašević je pozvao na strpljenje do okončanja istrage.

Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku
23
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 - Ako se potvrdi da je riječ o maloljetnicima, moramo se zapitati kako je moguće da su ušli u zgradu koja ima zaštitara i što se događa s dijelom mladih u našem društvu - izjavio je, dodajući da nadležne službe nastoje spriječiti curenje informacija kako ne bi kompromitirale istragu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tomašević o Vjesniku: Ako su ga zapalili maloljetnici, moramo se zapitati što se događa u društvu 05:36
Tomašević o Vjesniku: Ako su ga zapalili maloljetnici, moramo se zapitati što se događa u društvu | Video: 24sata/Grad Zagreb
KAKO IZBJEĆI GUŽVE Tomašević o blokadi prometa: Ostaje regulacija oko Vjesnika, u planu i dugoročna alternativa
Tomašević o blokadi prometa: Ostaje regulacija oko Vjesnika, u planu i dugoročna alternativa
DOTAKNUO SE I VJESNIKA VIDEO Tomašević: 'Započinjemo proces obnove Dolca'. Evo i kad će trgovci moći u halu tržnice
VIDEO Tomašević: 'Započinjemo proces obnove Dolca'. Evo i kad će trgovci moći u halu tržnice

Poručio je da će Grad i dalje biti u stalnoj koordinaciji s policijom, vatrogascima i statičarima te će javnost pravodobno biti obaviještena o svim promjenama prometne regulacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 40
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, dva poduzetnika: Šteta je oko dva milijuna eura
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, dva poduzetnika: Šteta je oko dva milijuna eura

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!
OBUCITE SE TOPLO

Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!

Meteoalarm je na snazi za jug Jadrana zbog jakih udara juga. Snijega bi, osim u gorju, moglo biti i u nizinama. Na sjeveru će okrenuti na buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025