Zagrebački gradonačelnik je na današnjoj presici potvrdio da će oko Vjesnika ostati regulacija, ali da pripremaju alternativni plan. Komentirao je i uhićenje mladića
Tomašević o Vjesniku: Ako su ga zapalili maloljetnici, moramo se zapitati što se događa u društvu
Osvrnuvši se na policijsku informaciju da je uhićena jedna mlađa osoba zbog sumnje da je požar podmetnut, zagrebački gradonačelnik Tomašević je pozvao na strpljenje do okončanja istrage.
- Ako se potvrdi da je riječ o maloljetnicima, moramo se zapitati kako je moguće da su ušli u zgradu koja ima zaštitara i što se događa s dijelom mladih u našem društvu - izjavio je, dodajući da nadležne službe nastoje spriječiti curenje informacija kako ne bi kompromitirale istragu.
Poručio je da će Grad i dalje biti u stalnoj koordinaciji s policijom, vatrogascima i statičarima te će javnost pravodobno biti obaviještena o svim promjenama prometne regulacije.
