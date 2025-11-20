Tomašević o Vjesniku: Ako su ga zapalili maloljetnici, moramo se zapitati što se događa u društvu

Osvrnuvši se na policijsku informaciju da je uhićena jedna mlađa osoba zbog sumnje da je požar podmetnut, zagrebački gradonačelnik Tomašević je pozvao na strpljenje do okončanja istrage.

- Ako se potvrdi da je riječ o maloljetnicima, moramo se zapitati kako je moguće da su ušli u zgradu koja ima zaštitara i što se događa s dijelom mladih u našem društvu - izjavio je, dodajući da nadležne službe nastoje spriječiti curenje informacija kako ne bi kompromitirale istragu.

Poručio je da će Grad i dalje biti u stalnoj koordinaciji s policijom, vatrogascima i statičarima te će javnost pravodobno biti obaviještena o svim promjenama prometne regulacije.