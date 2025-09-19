Obavijesti

AKCIJA USKOKA

Prokrijumčarili su preko 600 migranata pa zaradili 300.000 eura. Sada idu u istražni zatvor

Piše HINA,
Prokrijumčarili su preko 600 migranata pa zaradili 300.000 eura. Sada idu u istražni zatvor
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela dok je osumnjičeni državljanin Pakistana zatvoren i zbog opasnosti od bijega

 Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor krijumčarima migranata koji su u Hrvatsku tijekom devet mjeseci prebacili ukupno 624 stranca pritom zaradivši oko 300 tisuća eura, doznaje se na sudu.

U akciji su uhićene četiri osobe među kojima su dvije žene, a svi su hrvatski državljani, dok se još četiri osumnjičenih članova skupine od prije nalaze u istražnom zatvoru, a jedna nije na području Hrvatske.

Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela dok je osumnjičeni državljanin Pakistana zatvoren i zbog opasnosti od bijega. Uskok ih je kazneno prijavio zbog zločinačkog udruženja, kao i protuzakonitog ulaženja stranih državljana, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Glavni u zločinačkom udruženju bio je muškarac (31) koji je od 5. siječnja do 17. rujna ove godine u Splitu, Dugopolju, Trogiru i Zadru​, ali i u ostalim mjestima u Hrvatskoj, organizirao kontinuirano nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku izvan obilježenih graničnih prijelaza.

​Za novčanu naknadu je organizirao privremen​i smještaj i daljnj​i prijevoz stranaca do dogovorenih odredišta na području E​U te je povezao u zajedničko djelovanje ostale pripadnike zločinačke organizacije, ​te dogovorio, sa zasad nepoznatim osobama​, dovoženje stranih državljana do ilegalne granice BiH s Hrvatskom.

​O ilegalnom prelasku stranih državljana 31-godišnjak je obavještavao ostale članove skupine​, davao ​im naloge da vozilima dođu na mjesto gdje su strani državljani uz pomoć pripadnika osumnjičene skupine prešli državnu granicu.

Nakon toga ih je zadužio da migrante prevezu preko teritorija Hrvatske do krajnjeg odredišta rutom koju on odredi i to najčešće na području Splita, Dugopolja, Trogira i Zadra na prethodno zadane lokacije.

Po završenom prijevozu stranaca, 31-godišnjak je ostalim okrivljenicima, kao i za​ sad nepoznatim osobama, plaćao od 100 do 1000 eura po migrantu. U Hrvatsku su prebacili 624 stranca i zaradili oko 300 tisuća eura.

