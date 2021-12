Ministar i čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović najavio je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata i manifestacija iznimno na dane 24. i 31. prosinca do 2 sata iza ponoći.

- To ne znači da se ne treba pridržavati ostalih epidemioloških mjera i podsjećam na kombinaciju onih najvažnijih - fizički razmak, nošenje maski, prozračivanje. Vezano za okupljanja na otvorenom do 100 osoba bez Covid potvrda moguća su uz suglasnost županijskih stožera, to se odnosi na dočeke Nove godine na otvorenom - istaknuo je.

