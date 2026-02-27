Obavijesti

SAMO SEDAM PRIZIVA

Božinović o prizivu savjesti na vojni rok: 'Mali broj potvrđuje interes, radujem se tome...'
Zagreb: Sabor raspravlja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Oni koji se ipak pozovu na ustavno pravo morat će svoje razloge obrazložiti pred povjerenstvom nakon čega će dobiti raspored unutar sustava civilne zaštite.

Admiral

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je u petak zadovoljstvo podatkom da se na više od 700 upućenih vojnih poziva samo sedmero mladih pozvalo na priziv savjesti, istaknuvši kako to potvrđuje interes za vojnu službu. Nakon obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite u Zagrebu, Božinović je komentirao aktualne podatke o odazivu na vojno osposobljavanje, naglasivši kako visoka stopa odaziva bez priziva savjesti razbija predrasude o nespremnosti mladih za obranu domovine.

Pogledajte koliko se mladih odazvalo na vojni rok

"Ja se tome radujem. Mi smo kao Vlada ušli u taj proces kako bi što više mladih ljudi osposobilo za vojnu službu i takav odaziv je nešto čemu smo se nadali. Mislim da će to razbiti iluzije nekih koji su smatrali da mladi nisu oduševljeni vojnim pozivom“, izjavio je Božinović.

Dodao je kako će oni koji se ipak pozovu na ustavno pravo morati svoje razloge obrazložiti pred povjerenstvom nakon čega će dobiti raspored unutar sustava civilne zaštite.

