Božinović o ranjenoj policajki na Ugljanu: 'Napadač je do sada bio 12 puta kazneno prijavljen'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je u petak policajku ranjenu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na Ugljanu te upozorio da je unazad pet godina zabilježeno više od 1030 napada na policajce, a samo ove godine pet pokušaja ubojstava policajaca.

Božinović je rekao da je ozlijeđenu policajku posjetio u zadarskoj Općoj bolnici gdje je razgovarao i s njom i s članovima njezine obitelji te naglasio da imaju punu potporu Ministarstva unutarnjih poslova.

Govoreći o zdravstvenom stanju ozlijeđene 28-godišnje policijske narednice, kazao je da nije u životnoj opasnosti te da očekuje da se nakon oporavka vrati u policijske redove.

''Tu se radilo o centimetrima. Riječ je o proboju ovojnice pluća'', precizirao je ministar.

Otkrio je da je 78-godišnji napadač dosad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan te da je napad u četvrtak počinio za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.

Ministar Božinović je rekao i da policijske analize i statistika Državnog zavoda za statistiku pokazuju da od suda dokazanim i presuđenim slučajevima obiteljskog nasilja oko 86 posto takvih slučajeva završava s uvjetnom osudom odnosno da počinitelji ne idu u zatvor.

''Naravno da sud ima neovisnost da procjenjuje svaki pojedinačan slučaj. Međutim, naše je mišljenje da ako je za neko djelo propisana kazna od šest mjeseci do pet godina, trebalo bi kroz neku analizu pokazati zašto toliko ljudi završava samo s uvjetnim osudom'', naglasio je.

Komentirajući trendove, a ne presude, kako je rekao, Božinović je dodao da policijske analize pokazuju da u izostanku strogog kažnjavanja protupravna kaznena ponašanja gradiraju od lošeg prema gorem.

''Ono što nama treba je izvjesnost i brzina kažnjavanja'', istaknuo je.

Ministar je posebno naglasio da je osumnjičeni napadač na policajku odmah po dolasku policije nasilno krenuo na policijsku ophodnju te da će taj napad vjerojatno biti okvalificiran kao pokušaj teškog ubojstva.