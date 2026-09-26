Božinović o tragediji na Kupi: Većina migranata stradalih u Kupi bili su Afganistanci

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu kako je većina migranata, koji su u petak stradali u rijeci Kupi, bili državljani Afganistana te kako je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske.

Petero migranata utopilo se u petak u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi, a petoricu ih je skokom u rijeku te uz pomoć kolege i građana spasio policajac iz Delnica.

- Ono što vam u ovom trenutku mogu reći: kriminalističko istraživanje se provodi. Nažalost, to nije usamljen slučaj - rekao je Božinović na Političkoj akademiji Zaklade hrvatskog državnog zavjeta.

Naveo je da je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske, od kojih se 16 utopilo. U slučaju tragedije na Kupi, dodao je, prema informacijama kojima raspolaže, većina stradalih bili su državljani Afganistana.

- Ono što mogu reći, je da se policija u svim tim situacijama maksimalno angažira. Tako je bilo i sinoć u spašavanju života migranata - kazao je Božinović, te dodao da je ove godine intervencijama hrvatskih policajaca spašeno oko 75 migranata.

Skupina od dvadesetak migranata pokušala je u petak prijeći rijeku Kupu. Petero ih se utopilo, petero ih je spašeno, a 14 ih je prešlo na područje Slovenije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.

Božinović je rekao i da je pitanje nezakonitih migracija povezano s djelovanjem krijumčarskih struktura.

- Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture - rekao je ministar.

Ocijenio je da je u europskoj politici potrebno dodatno uključiti države zapadnog Balkana koje se nalaze na migracijskoj ruti kako bi se spriječili nezakoniti ulasci i, prije svega, ljudske tragedije.