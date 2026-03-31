Obavijesti

News

Komentari 0
'ZASTRAŠUJU GRAĐANE'

Božinović odgovorio Srbiji: 'Možete misliti koliko nas zanimaju izbori u Sevojnu...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u RH | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je u utorak da su prijetnje iz Srbije prema Hrvatskoj potpuno deplasirane te je poručio kako za takvu retoriku ne postoji nikakav razlog

Komentirajući odluku predsjednika Zorana Milanovića o otkazivanju sastanka procesa Brdo-Brijuni zbog izjava i postupaka srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Božinović je naglasio kako se mjesecima svjedoči neutemeljenom zastrašivanju građana Srbije Hrvatskom.

"Svjedoci smo mjesecima da se s Hrvatskom groze građani Srbije. Za time ne postoji nikakva potreba, ne dajemo nikakav razlog za to. Očito im nedostaje tema. Pogotovo danas je grozno to čuti, kada se prisjećamo žrtve koju su hrvatski branitelji i narod dali u obrani Republike Hrvatske", izjavio je Božinović nakon obilježavanja 35. obljetnice akcije „Plitvice“.

"Sve te izjave su potpuno deplasirane. Možete misliti koliko je interes i nas, i hrvatskih građana oko toga tko je pobijedio na izborima u Sevojnu", izjavio je ministar Božinović.

Vezano uz aferu u Hrvatskom skijaškom savezu i potragu za bivšim direktorom Vedranom Pavlekom, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica zbog sumnje u otuđenje više od 30 milijuna eura, ministar je potvrdio da se čeka postupanje stranih službi.

"Već par dana komuniciramo da postoji pravosudna suradnja, da je stvar na pravosudnim tijelima Turske. U onom trenutku kad taj postupak dovrši, onda ćemo znati o tome nešto više. U ovom trenutku nemamo nekih novih informacija", rekao je Božinović.

Upitan za očekivanja od sutrašnjeg dijaloga predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, ministar je rekao kako očekuje konstruktivnu raspravu u interesu pitanja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026