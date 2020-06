Božinović: Sve je spremno za novu protupožarnu sezonu u RH

<p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> poručio je u srijedu kako je sve spremno za ovogodišnju protupožarnu sezonu upozorivši kako je od početka ove godine bilo dvostruko više požara nego u istom razdoblju lani.</p><p>- Ove godine poduzeli smo mjere na vrijeme, donošenje protupožarnog plana za 2020. je jamstvo da je očekujemo spremni. Požara će biti u sljedećih nekoliko mjeseci te je to razdoblje ključno - poručio je Božinović u Divuljama prigodom početka rad Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH za ovogodišnju protupožarnu sezonu.</p><p>Kazao je kako ovogodišnju protupožarnu sezonu očekujemo u specifičnim okolnostima s obzirom na to da je pažnja javnosti bila usredotočena na epidemiju korona virusa</p><p>- Mi smo nekoliko puta i s govornice Nacionalnog stožera zahvaljivali vatrogascima. Fokus cjelokupne javnosti pa i svijeta bio je usmjeren prema korona virusu, ali mi smo imali izvješća, znali što vatrogasci rade . Broj vatrogasnih intervencija ove godine je bio dva puta veći nego što je to bio prošle godine - <strong>upozorio je Božinović dodavši kako su vatrogasci heroji u Republici Hrvatskoj</strong>.</p><p>Zahvalio je vatrogascima što su osim na gašenju požara bili uključeni i u aktivnosti na sprječavanju širena epidemije korona virusa.<br/> Naglasio je i kako se vatrogasni sustav u Hrvatskoj razvija iz godine u godinu i postaje sve učinkovitiji.</p><p>- Brzina intervencija vatrogasaca sad je dva sata kraća nego 2017. kad smo imali tri sata i 51 minutu u prosjeku za intervenciju. Sad je prosjek jedan sat i 51 minutu. Nastavit ćemo skraćivati vrijeme za vatrogasnu intervenciju jer to je najbolje jamstvo da se uspješno nosimo s požarima. I najveći požar se može ugasiti čašom vode ako to napravite na vrijeme - poručio je Božinović.</p><p>Odgovarajući na pitanje u vezi korona virusa kazao je kako je Hrvatska trenutno fokusirana na zaštitu građane i turista koji dolaze u RH, a čiji dolazak "nosi i određene rizike".</p><p>Također je rekao kako je zbog epidemije korona virusa dosta zemljišta u poljima zapušteno i neočišćeno što pogoduje izbijanju požara te će biti potrebno pokrenuti javnu kampanju radi smanjivanja rizika od požara na neočišćenom zemljištu.</p><h2>Tucaković: Vatrogasni sustav spreman na sve izazove</h2><p>Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naveo je kako je vatrogasni sustav spreman za sve izazove u ovoj protupožarnoj sezoni istaknuvši da je već u siječnju ove godine Vlada donijela Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku što je omogućilo puno više vremena za pripreme i usklađivanja.</p><p>- Vatrogasne snage u priobalju ove će godine brojati 1120 profesionalnih vatrogasaca, 5000 dobrovoljnih vatrogasaca te 1000 sezonskih vatrogasaca. Na ispomoć dolaze i 102 vatrogasca s 13 vozila s kontinenta u jednoj smjeni. Uz ove snage djeluje i 54 vatrogasca, pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe. Financijska prava vatrogasaca u ovoj krizi nisu smanjivana te da su sredstva za plaće sezonskih vatrogasaca povećana za sezonske vatrogasce sa 3.500 na 4.000 kuna, a za domicilne vatrogasce sa 7.000 na 8.000 kuna mjesečno tijekom protupožarne sezone - kazao je Tucaković.</p><p>Naglasio je i da su vatrogasci u razdoblju od početka godine imali povećan broj intervencija, posebno vezano uz angažman na prevenciji epidemije korona virusa te na pomoći prilikom sanacije posljedica potresa u Zagrebu.</p><p>Brigadir <strong>Robert Suntešić</strong>, zapovjednik vojnog dijela Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH je rekao da je za ovu godinu spremno 200 pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga kako bi u slučaju potrebe brzo mogli intervenirati na području djelovanja.</p><p>Mornarica će u protupožarnim aktivnostima sudjelovati s jednim desantnim brodom minopolagačem, jednim desantnim jurišnim brodom te s dvije gumene brodice. </p><p>- Iz zraka će djelovati 6 zrakoplova Canadair CL 415, 6 zrakoplova Airtractor te dva helikoptera za prijevoz ljudstva, opreme i eventualna spašavanja te sustavi bespilotnih letjelica - kazao je Suntešić.</p>