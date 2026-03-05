Božinović: Trenutno nema rizika od migrantskih valova iz Irana

Trenutačno ne postoji izravni rizik za veće migrantske valove iz Irana, iako se ni to ne može isključiti budući da je teško predvidjeti koliko će sukobi trajati, izjavio je u četvrtak u Bruxellesu hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. “Činjenica jest da danas nema nikakve izravne prijetnje kada govorimo o migrantskim valovima, ali ne možemo to isključiti s obzirom na to da nitko u ovom trenutku ne može zapravo vidjeti kako će se sve razvijati ratni sukobi”, rekao je Božinović. On je sudjelovao na sastanku ministara unutarnjih poslova država članica EU-a, koji su između ostaloga razgovarali o unutarnjoj sigurnosti u Uniji s obzirom na sukobe na Bliskom istoku.

Božinović je rekao da je nezahvalno govoriti o tome koliko bi sukob mogao trajati, a što dulje traje veći su rizici za migrantske pokrete.

Dodao je da Iran ima veliki broj izbjeglica iz Afganistana, a Afganistanci su etnička skupina koja nakon Sirijaca najviše ulaze na teritorij EU-a.

Europska unija je danas, za razliku od 2015. godine, puno bolje pripremljena za moguće migrantske valove. Među ostalim, uveden je sustav Ulaz/Izlaz, a Hrvatska je među članicama koje su najranije ispunile sve uvjete za primjenu toga sustava.

“Hrvatske granične i carinske službe rade besprijekorno, do sada nije bilo nikakvih problema niti ih očekujem ubuduće”, rekao je Božinović, dodajući da je oko 12 posto svih ulazaka državljana trećih zemalja u EU-u odrađeno u Hrvatskoj.