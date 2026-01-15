Obavijesti

OTKRIO BROJKE

Božinović: U Hrvatskoj je danas više od 100.000 stranih radnika

HINA
Čitanje članka: 2 min
Božinović: U Hrvatskoj je danas više od 100.000 stranih radnika
Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Lani smo imali 44 posto manje nezakonitih prelazaka granice, što je još jedan doprinos da je Hrvatska u tom pogledu percipirana kao jedna od najsigurnijih zemalja, rekao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak u saborskom 'aktualnom prijepodnevu' kako je na današnji dan u Hrvatskoj 101.300 stranih radnika, te kako sinoć u njoj nije bilo više od 650 nezakonitih migranata.

Demantirali smo zloguke proroke koji su tvrdili da će nam ove godine trebati pola milijuna stranih radnika, rekao je ministar odgovarajući HDZ-ovu Josipu Đakiću koji se zanimao za "migrantsku sliku“ te primijetio kako se u medijima sve rjeđe piše o nezakonitim prelascima granice.

Ako je manje vijesti, ne znači da je manje i posla, uzvratio mu je Božinović pa naglasio kako je hrvatska policija 24 sata dnevno, cijele godine, prisutna na vanjskim granicama i da to daje rezultat. 

Lani smo imali 44 posto manje nezakonitih prelazaka granice, što je još jedan doprinos da je Hrvatska u tom pogledu percipirana kao jedna od najsigurnijih zemalja, rekao je.

Najavio je i kako bi do konca siječnja na Vladu trebale stići nove izmjene Zakona o strancima slijedom kojih će se pooštriti određeni kriteriji, a hrvatski jezik postat će jedan od uvjeta za uključivanje na tržište rada.

Grlić Radman: Nadam se povoljnom rješenju 51 hrvatske obitelji u Crnoj Gori

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je nadu da će pozitivno biti riješen problem 51 hrvatske obitelji u Crnoj Gori čija je imovina proteklih desetljeća oteta ili je nad njom izvršen sporan upis.

"Nadamo se povoljnom rješenju, tako mi je obećao ministar (vanjskih poslova Ervin) Ibrahimović“, odgovorio je HDZ-ovu Mati Frankoviću, kojeg je zanimalo koje je diplomatske i političke korake MVP poduzelo u vezi sa slučajem imovine 51 hrvatske obitelji iz Tivta.

Grlić Radman naglašava kako Vlada to pitanje tretira vrlo ozbiljno, "pravno, politički, vrijednosno“. Hrvatska zajednica u Boki je mala, ranjiva zajednica koja ima posebnu pozornost ove Vlade i Ministarstva, istaknuo je i naveo kako se prije dva dana našao se s predstavnicima tivatskih obitelji koje se ne mogu uknjižiti u k.o. Mrčevac, jer se tijela koja to trebaju provesti oglušuju o odluke sudova u Kotoru i Podgorici.

To je pitanje vladavine prava, a  budući da je Crna Gora u pristupnom procesu za članstvo u EU, ona je dužna zatvoriti mjerilo restitucije koje se odnosi na poglavlje 23 Vladavina prava, kazao je ministar.

S obzirom na to da je nekim drugim nacionalnostima uknjižba omogućena, smatramo da se radi o diskriminatornom činu prema hrvatskoj zajednici, dodao je.

Za problem dostupnosti primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pogotovo u ruralnim područjima, na što je upozorio DP-ov zastupnik Josip Dabro, ministrica zdravstva vidi nekoliko mogućih rješenja.

Jedno, od ad hoc rješenja, su mobilne ambulante, drugo je broj liječnika obiteljske medicine koji će ići na specijalizaciju, treće je da mjesečni iznos sredstva za standardni tim bude jednak i za one koji nemaju takav tim, ali se nalaze u ruralnim područjima, a tu su sestrinska savjetovališta, navela je ministrica, uvjerena da Ministarstvo sa županijom može osigurati dostupnu skrb najbližu mjestu stanovanja.

