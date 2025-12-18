Obavijesti

Božinović nahvalio odnos prema migrantima: 'Mi smo primjer kako biti čvrst i ostati pravedan'

Zagreb: Izjave ministara nakon sjednice Vlade

Hrvatska je, dodao je, u posljednjih osam godina dokazala da je moguće voditi migracijsku politiku koja je i učinkovita i humana

Ministar Davor Božinović poručio je u srijedu da u zemlji koja želi ostati sigurna, ali i dostojanstvena i migracijska politika mora biti takva, ističući da su ključni red i zakon, ali i poštovanje čovjeka jer bez toga "ne štitimo granice, nego gubimo vrijednosti koje baštinimo".

- Migracije su činjenica jučer, danas i sutra. Pitanje je samo hoćemo li tim procesima upravljati odgovorno, zakonito i humano ili ćemo ih prepustiti onima koji u njima vide priliku za kaos, profit ili podjelu - istaknuo je Božinović u izjavi u povodu Međunarodnog dana migranata.

Hrvatska je, dodao je, u posljednjih osam godina dokazala da je moguće voditi migracijsku politiku koja je i učinkovita i humana. "Dok su mnogi često lutali i mijenjali svoju poziciju mi smo se dokazali dosljednim radom i rezultatima. Smanjili smo broj nezakonitih prelazaka, razbili tisuće krijumčarskih mreža i istovremeno omogućili zakonit dolazak ljudima koje naše gospodarstvo traži i koji danas rade, stvaraju i poštuju naš pravni poredak.

Ne vjerujemo u zidove. Ali vjerujemo u red, pravila i sustav. Svatko tko krši pravila mora znati da će naići na odlučan odgovor. To nije pitanje ideologije, to je pitanje odgovornosti prema vlastitim građanima i prema svima onima koji Hrvatsku vide kao zemlju poštovanja i reda", ustvrdio je Božinović.

Istaknuo je i da migracije neće nestati pa ih ne možemo rješavati kratkoročnim reakcijama ni populizmom. Potrebna je, smatra, mirna snaga, stabilnost i politika koja se vodi razumom i znanjem, a ne strahom.

'Hrvatska je primjer kako se može biti čvrst, a ostati pravedan'

- Nije se dogodilo preko 500.000 stranih radnika kako su pojedinci plašili da će ove godine biti. Naprotiv veći broj zaposlenih, a manji broj stranih radnika nego godinu prije. Značajno smanjenje ilegalnih prelazaka, velik broj uhićenih krijumčara, sve je to plod strateškog postavljanja, ali i neumornog rada hrvatske policije.

Izmjenom zakona suzbili smo divlje agencije koje su krenule zloupotrebljavati ovu potrebu hrvatskog gospodarstva. Pobrinuli se za prava radnika, a ove godine nastavljamo s izmjenama i usklađivanjem sa situacijom koja se na terenu stalno mijenja i naglasak stavljamo na učenje jezika bez kojeg nema prave integracije - poručio je ministar.

Naglasio je i da u vremenu kada se histerija širi brže od činjenica, Hrvatska odlučila ostati primjer kako se može biti čvrst, a ostati pravedan.

- Na današnji dan želim zahvaliti hrvatskoj policiji koja 24 sata dnevno čuva granicu Europske unije, čuva hrvatsku sigurnost i spašava živote. Ali zahvaljujem i svim onim poslodavcima, učiteljima, mentorima i građanima koji pomažu da se zakoniti migranti integriraju ne samo na papiru nego u stvarnom životu - zaključio je Božinović.

