Božinović: 'Vladu ćemo sastaviti vrlo brzo, razgovori su u tijeku'

Sastavit ćemo vrlo brzo Vladu s našim budućim partnerima - kazao je međunarodni tajnik HDZ-a Davor Božinović za Novu TV. Nije htio reći tko će biti partneri, kao ni je li među njima Domovinski pokret. Dodao je da će s Domovinskim pokretom će razgovarati, a nakon kontakata počinju razgovori i pregovori te da ovo sigurno nije vrijeme kada će javno voditi pregovore o sastavljanju Vlade.

- Pregovori traju. To se radi nakon izbora. Ono u što sam siguran jest da HDZ ima najširi koalicijski potencijal i to će se pokazati vrlo brzo. Vrlo brzo ćemo sastaviti Vladu. Ne mogu vam sada reći hoće li to biti tri ili pet dana. Sastavit ćemo ju s našim budućim partnerima. Razgovaramo, kao što je već i rečeno, sa strankama s kojima mislimo da se može sastaviti Vladu - rekao je.

Nije htio potvrditi je li među budućim partnerima i Domovinski pokret, Božinović nije želio reći, ali je rekao da će s njima sigurno razgovarati. Na pitanje je li se možda već jest razgovaralo s DP-om, Božinović je odvratio da "sigurno neki kontakti postoje".

- Nakon kontakata počnu razgovori i pregovori. Kampanja je jedno - govori se ono da bi se privuklo veći broj birača, a drugo su realnosti političkog života, realnosti sastavljanja Vlade - dodao je i poručio da će više informacija biti u onom trenutku kada svi oni koji razgovaraju dođu u fazu u kojoj će se o tome izvijestiti javnost.

Kazao je da je i realna je mogućnost da DP uvjetuje dobivanje nekih ministarstava i da "koalicije podrazumijevaju i tako nešto".

- Ja mislim da je HDZ napravio sjajan rezultat. Pokažite mi neku stranku u Europi koja ikad prvi put ili drugi izađe na izbore i dobije ovakvu podršku i to na ovakvoj izlaznosti birača u svojoj zemlji, a nama to uspijeva treći put. Dakle, sve priče i sve što se radilo u ovoj kampanji, uključujući i rijeke pravde, rekao sam drugi dan, vidjelo se da im pada taj vodostaj iz dana u dan i pao je na vodostaj koji je bio prije četiri godine - mislim na SDP. Pokazali smo na ovim izborima da smo ih u stanju pobijediti u Zagrebu - naglasio je Božinović.