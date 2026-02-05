Doček rukometaša u ponedjeljak je izazvao pravu pomutnju. Sve je krenulo još u nedjelju nakon osvajanja medalje kada su rukometaši zatražili da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson...
Božinović: 'Zagreb je prijavio doček, ali nije ga onda odjavio'
Kronologija je takva da se za policiju od prve prijave javnog okupljanja, a podnio ju je Grad Zagreb, ništa nije promijenilo. Grad Zagreb je prijavio javno okupljanje i nikad ga nije odjavio, pojasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u razgovoru za HRT.
Božinović se osvrnuo na organizaciju dočeka brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Istaknuo je da unatoč prvobitnom otkazivanju dočeka od strane HRS-a javno okupljanje nije nikad otkazano.
Stoga je Vlada postupila u skladu s propisima i željom okupljenih građana.
- Vlada je postupila na jedini racionalan način, u skladu s propisima i sa željom velikog broja ljudi koji su se, unatoč tome što je u medijima bilo rečeno da je otkazano, okupili, ispunili trg i proveselili se - zaključio je ministar.
Grad Zagreb je to odbio zbog zabrane koju je glazbenik dobio krajem prosinca. Rukometni savez je tada doček otkazao, ali tada se u sve uključila Vlada i dočeka je na kraju bilo, uz Thompsona.
Premijer je doček ocijenio veličanstvenim i da je Vlada preuzela organizaciju 'u skladu s hrvatskim zakonima, svojom nadležnošću, političkom procjenom i zdravim razumom'. Smatra da je ovaj događaj bio od nacionalnog interesa.
