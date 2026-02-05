Obavijesti

News

Komentari 15
SVE JE BILO PO ZAKONU?

Božinović: 'Zagreb je prijavio doček, ali nije ga onda odjavio'

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Doček rukometaša u ponedjeljak je izazvao pravu pomutnju. Sve je krenulo još u nedjelju nakon osvajanja medalje kada su rukometaši zatražili da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson...

Kronologija je takva da se za policiju od prve prijave javnog okupljanja, a podnio ju je Grad Zagreb, ništa nije promijenilo. Grad Zagreb je prijavio javno okupljanje i nikad ga nije odjavio, pojasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u razgovoru za HRT.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Božinović se osvrnuo na organizaciju dočeka brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Istaknuo je da unatoč prvobitnom otkazivanju dočeka od strane HRS-a javno okupljanje nije nikad otkazano.

Stoga je Vlada postupila u skladu s propisima i željom okupljenih građana.

- Vlada je postupila na jedini racionalan način, u skladu s propisima i sa željom velikog broja ljudi koji su se, unatoč tome što je u medijima bilo rečeno da je otkazano, okupili, ispunili trg i proveselili se - zaključio je ministar.

Doček rukometaša u ponedjeljak je izazvao pravu pomutnju. Sve je krenulo još u nedjelju nakon osvajanja medalje kada su rukometaši zatražili da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson.

Grad Zagreb je to odbio zbog zabrane koju je glazbenik dobio krajem prosinca. Rukometni savez je tada doček otkazao, ali tada se u sve uključila Vlada i dočeka je na kraju bilo, uz Thompsona.

Premijer je doček ocijenio veličanstvenim i da je Vlada preuzela organizaciju 'u skladu s hrvatskim zakonima, svojom nadležnošću, političkom procjenom i zdravim razumom'. Smatra da je ovaj događaj bio od nacionalnog interesa.

Komentari 15
OSTALO

