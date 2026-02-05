Tomašević lani: Nisam pristalica zabrana. Thompson će pjevati. HDZ: Je li to isti Tomašević?

I četvrti dan nakon dočeka rukometaša i rasplamsalog političkog rata između Vlade i Grada Zagreba, HDZ-a i Možemo! i premijera Andreja Plenkovića i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, izvlače se stare izjave.

"Thompson svakako nije moj glazbeni i politički izbor. Nisam pristalica zabrana koncerata i smatram da su kontraproduktivne. Kao i na drugim dočecima, izvođači se biraju sukladno željama onih koji se dočekuju... " To je sve rekao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prije dočeka rukometaša 2025. godine kada su osvojili svjetsko srebro.

Podsjetimo, tada je na dočeku također nastupao Marko Perković Thompson. Ove godine Grad Zagreb na čelu s Tomaševićem zabranjuje njegove nastupe nakon što je izvikivao "Za dom spremni" na koncertu u Areni. Zbog inzistiranja rukometaša da on nastupi, doček je prvo otkazan, a onda ga je preuzela Vlada.

HDZ je na svojoj službenoj Facebook stranici objavio video na kojem Tomašević daje gore navedene izjave početkom 2025. godine.

"Je li to isti Tomašević? Lani je isticao da hrvatski rukometaši imaju pravo birati tko će pjevati na dočeku. Je li Thompson bio “režimski pjevač” SDP-a i možemosa?" objavili su kao komentar videa.

Ali nije Tomašević jedini koji se sapleo od svoje izjave. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je rekao da će predložiti vladajućoj koaliciji čiji je član s HDZ-om izmjene zakona i to je nazvao "Lex Senf". Sve kako bi se u budućnosti spriječilo da lokalna uprava opstruira značajne nacionalne događaje.

- Neke stvari od nacionalnog značenja ne mogu ovisiti o lokalnim šerifima. Nacionalna razina mora imati pravo organizirati i komunicirati takve događaje bez dovođenja u pitanje od strane nižih razina vlasti - rekao je Penava.

No, novinarke Večernjeg lista su podsjetile da je prije nešto više od dvije godine govorio sasvim drugačije prije obilježavanja pada Vukovara. Tada je Penava bio gradonačelnik i žestoka opozicija HDZ-u, a sada je s njima partner. Sporni su bili plakati koje će postaviti.

- U slučaju Vukovara komunalnim službama raspolažem ja i preko njih odlučujem što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama. Ne može to raditi ni predsjednik države ni Vlade ni Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade – govorio je tada gradonačelnik Penava, podsjetio je Večernji na njegove izjave iz 2023.