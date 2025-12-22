Božo Kovačević za 24sata: Ruski napad na NATO je iracionalan, ali isto se mislilo i za invaziju

Američki senator Lindsey Graham poručio je u nedjelju da bi Washington trebao dramatično pojačati pritisak na Moskvu, uključujući i isporuku krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini, ako ruski predsjednik Vladimir Putin odbije prihvatiti diplomatsko rješenje.

U razgovoru za Meet the Press, Graham je rekao da bi, u slučaju novog ruskog “ne”, očekivao od predsjednika Donalda Trumpa da potpiše zakon s 85 supokrovitelja kojim bi se uvele carine zemljama koje kupuju jeftinu rusku naftu, da se Rusija proglasi državom sponzorom terorizma zbog, kako je naveo, otmice 20.000 ukrajinske djece, te da se zaplijene brodovi koji prevoze sankcioniranu rusku naftu, po uzoru na poteze protiv Venezuele.

- Ako Putin kaže ne, moramo potpuno promijeniti igru, uključujući davanje Tomahawka Ukrajini kako bi pogodila tvornice dronova i projektila u Rusiji. Išao bih do kraja ako Putin opet kaže ne - jasan je Graham.

Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji koji zna kako se diše u kremaljskim hodnicima govori nam da i Lindsey Graham i Bruxelles opetovano rade istu grešku.

- Riječ je o tome da i senator Graham, poput europskih saveznica, želi Rusiji nametnuti ono na što ona ne pristaje. S druge strane, Rusija želi nametnuti Ukrajini ono što je za Kijev neprihvatljivo. Europski prijedlog, kojemu su se pridružili Graham i republikanci koji stoje iza njega, prejudiciraju ruski poraz u ratu i ponašaju se kao da pregovori moraju dovesti do potpisivanja ruske kapitulacije. Rusija, s druge strane, uvjetuje pristanak na prekid vatre prethodnim prihvaćanjem svojih teritorijalnih zahtjeva, dakle, prejudicira poraz i kapitulaciju Ukrajine - rekao nam je gospodin Kovačević pa upozorio gdje vodi trenutačni ćorsokak u pregovorima.

- Ako polazišta ostanu nepromijenjena, mirovni sporazum neće moći biti postignut. To implicira dugotrajni iscrpljujući rat. Mislim da nijednoj od izravno zaraćenih strana takva perspektiva ne odgovara. Trenutačno i Ukrajinci, potpomognuti Europljanima, i Rusi pokušavaju uvjeriti Amerikance da je ona druga strana odgovorna za neprihvaćanje njihovih prijedloga. Ako sporazuma ne bude, strana koju Amerikanci proglase odgovornom za taj neuspjeh izgubit će američku podršku. S obzirom na raspoloženje među republikancima, čija stajališta iznosi senator Graham, izglednije je da Rusija bude proglašena odgovornom za neuspjeh. U tom slučaju možemo očekivati pooštravanje sankcija i ukidanje nekih ograničenja za isporuku oružja koje Amerika prodaje Europljanima da bi ga ovi poklanjali Ukrajini. To je za Rusiju izrazito nepovoljan ishod. Za Ukrajinu, kako sada stvari stoje, povoljnih scenarija nema na vidiku - rekao nam je nekadašnji veleposlanik u Rusiji te se dodirnuo kopernikanskog preokreta na Zapadu kada se govori o pregovorima s Rusima.

- Zapad je 2022. godine, kroz usta predsjednika Bidena, proglasio da se s Putinom ne pregovara. To je ponovio i Boris Johnson koji je Zelenskom zabranio da pregovara s Putinom. Odjednom i Zapad i Ukrajina inzistiraju na tome da se Putina mora primorati na pregovore. Pritom je pozicija predstavnika EU-a tragikomična jer se ponašaju kao pobjednici u ratu u kojem još izravno ne sudjeluju. Zapravo, službeni predstavnici EU-a ponašaju se kao da žele da se rat u Ukrajini proširi izvan njezinih granica. Tragično je da u pogledu Rusije Trump Europljane uči da ne treba sve karte staviti na oružje, nego treba i pregovarati. Trump je dosad bio Putinov saveznik. Ako bude previše iskušavao granice Trumpove strpljenja, Putin bi mogao ostati bez te podrške. Dogodi li se to, smanjit će se izgledi za iznalaženje diplomatskog rješenja u dogledno vrijeme - smatra Božo Kovačević.

Tko tu koga

Eter je u zadnje vrijeme prepun kontradiktornih poruka istih aktera. Direktorica Nacionalne obavještajne agencije Tulsi Gabbard rekla je da Rusija ne može osvjiti ni Ukrajinu, a kamoli Europu. S druge strane, Mark Rutte je pak uvjeren da je megdan Rusije i NATO-a neminovan.

- Zdravi razum nam govori da Rusija neće napasti NATO, ali ni napad na Ukrajinu nije se činio razuman pa se svejedno dogodio. Smatram da zapadni planeri moraju u svoje planove ukalkulirati da se Rusija ubuduće ponaša iracionalno. To ne znači da Rusiju treba izazivati, nego intenzivirati diplomatske kontakte s Rusijom. Zato se i SSSR raspao mirnim putem, zbog diplomacije. Tijekom Hladnog rata, osim nuklearnog oružja i diplomacija je bila sredstvo odvraćanja - upozorava Božo Kovačević.