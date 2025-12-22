EU produžio sankcije Rusiji za dodatnih šest mjeseci

Sankcije koje su produžene do 31. srpnja sljedeće godine obuhvaćaju široki spektar sektorskih mjera, koje uključuju ograničenja trgovine, financija, energetike, tehnologije i robe dvojne namjene, industrije, prometa i luksuzne robe.

Također obuhvaćaju zabranu uvoza ili transporta sirove nafte i određenih naftnih derivata iz Rusije u EU, ukidanje pristupa SWIFT-u za nekoliko ruskih banaka i suspenziju emitiranja i licenci u Europskoj uniji za nekoliko ruskih medija.

Mjere također omogućavaju EU-u da se suprotstavi zaobilaženju sankcija.

Sankcije kojima se zamrzavaju sredstva Ruske središnje banke prije nekoliko dana su posebnom odlukom produljene do daljnjega i više se ne moraju obnavljati svakih šest mjeseci. Osim ekonomskih sankcija, EU je protiv Rusije uveo niz mjera poput ograničenja ekonomskih odnosa s nelegalno zauzetim Krimom te s područjima koje ne kontrolira ukrajinska vlada u Donjecku, Hersonu, Luhansku i Zaporižju, kao i mjere protiv pojedinaca i pravnih osoba, kojima je zamrznuta imovina i zabranjeno putovanje u EU.