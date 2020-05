Bračanin (81): Nisam ja donio koronu, mene samo noge bole...

Nije loše! Bole me noge, to je od kičme, ali tome nema pomoći - dovikuje nam iz splitske bolnice u slušalicu stariji Bračanin. O njemu se posljednjih dana pisalo kao o mogućem nultom pacijentu koji je donio korona virus na otok, iako KBC Split demantira takve navode.

Brač je, podsjetimo, postao žarište zaraze prošlog tjedna kad se otkrilo da su na virus pozitivni deseci otočana. Trenutna brojka zaraženih popela se na najmanje 41 osobu, i to u Nerežišćima, Pučišćima, Supetru, Bolu, Sutivanu i Milni. I dalje se provode brojna testiranja. Nije potvrđeno na koji način se virus probio na otok, ali neprovjerena nagađanja usmjeravaju prema starijem muškarcu koji je otpušten iz splitske bolnice u drugoj polovici travnja.

81-godišnjak je hospitaliziran na splitskoj Klinici za bolesti srca i krvnih žila od 11. do 17. travnja. Primljen je, kako neslužbeno doznajemo, sa sumnjom na dispneju, odnosno s problemom s disanjem koji potencijalno upućuje na otežan rad srca. Utvrđena mu je plućna embolija, neslužbeno doznajemo, a nakon pregleda nije bilo sumnje u korona virus. Krenulo se s liječenjem, dana mu je terapija i on za vrijeme boravka u bolnici nije pokazivao znakove infektološke bolesti. Otpušten je 17. travnja.

Vratio se na svoj otok, gdje su se o njemu brinuli članovi njegove obitelji. Gospodin je u godinama, ima problema s kretanjem i bila mu je nužna pomoć. Izmjenjivali su se u skrbi i obilaženju, sve dok nije primljen u jedan otočki dom za starije i nemoćne. Prijavio se tamo 4. svibnja, proboravio dva dana u odvojenoj sobi, a onda su ga epidemiolozi došli testirati. Zašto? Susjeda koja mu je pomagala bila je pozitivna na korona virus. Ispostavilo se da je i gospodin zaražen, iako nije pokazivao simptome. Vratili su ga natrag u splitsku bolnicu.

- Nemam fibre, nikako je nisam imao - viče nam iz bolničke sobe u slušalicu Bračanin.

- Svaki dan mi je mjere, ali dobro sam. Tu sam u Splitu. A ja sam vam gore iznad pojasa zdrav, samo me od kičme noge bole i to je teška bolest koja se ne može izliječiti - pojašnjava svoje stanje umirovljenik.

Opisao nam je kako se osjeća sada i kako mu je bilo na rodnom otoku.

- Evo ušao sam u 82. godinu, a malo je onih koji su radili uvijek kako sam ja radio. Nikad nisam bio oženjen, bio sam sam, a imao sam brata sa sobom ovdje do nazad dvije godine. Sad je sve na mene ostalo. Imam familije, veliku kuću, ovaca, svega imam - opisuje Bračanin.

Popričali smo i s nećakom koji se brinuo o njemu. I on je zaražen i kaže da ni on nema simptome.

- A evo, svi smo doma u izolaciji, skoro svi što smo se brinuli o njemu smo zaraženi. Što se tiče strica, on nikad nije zakašljao ni imao fibru. Ni ja nemam simptome, a zaražen sam. Je, moram ležati doma, ali dobro. Svi moji su negativni, srećom - opisuje nam.

A kako je to izgledalo kad se gospodin vratio iz splitske bolnice? Tko se brinuo o njemu i s koliko ljudi je bio u kontaktu, zanima nas.

- Kad je tek došao, pazili smo na njega cijeli dan, a ostavili bismo ga samog preko noći. Treće jutro sam ga našao na podu jer ga bole noge, a on je pokušao nešto dosegnuti. Tada smo odlučili da ćemo ga paziti i po noći i po danu. Cijela obitelj je bila tu, izmjenjivali smo se - pojašnjava nećak i dodaje kako je stric uvijek izbjegavao tražiti ičiju pomoć.

- On vam je od pojasa gore u snazi. Potpuno je čist u glavi. Donedavno je bio dobar, nikad nije iskao pomoć, nikad se nije žalio. Kad je trebalo, recimo, uzorati zemlju, on bi htio sve sam raditi. Nikad nikome nije dao da mu pomaže jer je bio obziran da nekoga ne opterećuje svojim obvezama. Nije htio ići u dom, uvijek je bio protiv toga. Ali sad u zadnje vrijeme, kad je vidio da smo svi oko njega, to mu je smetalo. Onda je sam odlučio da želi ići u dom. A do prije mjesec dana nema šanse - opisuje nećak.

Potvrdio nam je da mu je stric u bolnicu došao s plućnom embolijom, a kad se vratio i otišao u dom, tamo ga nisu testirali na virus. Javili smo se ravnateljici tog doma i upitali je zašto ga nisu testirali.

- Gospodin je testiran u bolnici na kardiologiji, u otpusnom pismu je pisalo da je negativan. Mi po pravilima doma i Zavoda ionako ne primamo nikoga tko dolazi direktno iz bolnice. Otkad je krenula epidemija, u dom nije ušao nitko tko nije bio bar 14 dana kod kuće. On je bio i više, došao je bez ikakvih simptoma, bez temperature - kaže nam ravnateljica.

- Imali smo jednog pozitivnog na Braču prije toga, situacija je bila pod kontrolom, a gospodin je iz bolnice pušten na kućno liječenje. Praktički je nepokretan i normalno je da su se brinuli o njemu. Po meni rodbina nije napravila ništa krivo - dodaje.

Ipak, za svaki slučaj su ga izolirali.

- Kod nas je bio sam u sobi. Jedna medicinska sestra je bila zadužena za njega. Bio je cijelo vrijeme bez temperature, imamo dnevnik mjerenja. Došao je kod nas u ponedjeljak, a epidemiološka služba je došla nakon što je njegov kontakt bio pozitivan pa su ga testirali - opisuje ravnateljica i dodaje kako, srećom, nitko nije zaražen u domu, a medicinska sestra koja je brinula o gospodinu napravila je dva testa. Oba su negativna.

Ipak, u zraku ostaje pitanje kako je virus došao na Brač. Otok se relativno dobro nosio s pandemijom, imali su samo jednog zaraženog, na nacionalnoj razini se kretalo prema slabljenju mjera, da bi na kraju situacija buknula u novo žarište s pedesetak novozaraženih. Vraćaju se u stanje blizu karantene i dok ostatak Hrvatske bude iskušavao slabljenje mjera, one se na Braču vraćaju na početne postavke. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković jasno je iskazala sumnju u odgovornost KBC-a Split, dok iz bolnice demantiraju ovakve navode, tvrdeći kako je čovjek o kojemu se spekulira da je nulti pacijent proveo 20 dana izvan KBC-a bez simptoma te da se mogao zaraziti bilo gdje na putu od bolnice do kuće.

