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Braco, nije ti ovo Krajina. Tip iz BiH u Lici veličao ratnog zločinca Mladića. Evo koja mu je kazna!

Piše 24sata,
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Braco, nije ti ovo Krajina. Tip iz BiH u Lici veličao ratnog zločinca Mladića. Evo koja mu je kazna!
Ex-Bosnian Serb wartime general Ratko Mladic reacts in court at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in the Hague | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Utvrđeno je kako je muškarac objavljivao slike, simbole, pjesme i tekstove kojima je javno iskazivao počast i zahvalnost osuđenom ratnom zločincu

Policija je uhitila 43-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je putem društvenih mreža veličao osobu osuđenu za ratne zločine. Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Postaje granične policije Korenica. Utvrđeno je kako je muškarac objavljivao slike, simbole, pjesme i tekstove kojima je javno iskazivao počast i zahvalnost osuđenom ratnom zločincu.

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Takvim je sadržajem, navodi policija, kod građana izazvao uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti, čime je ostvario obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 43-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud. Sud ga je kaznio s 15 dana zatvora, uz primjenu uvjetne osude. To znači da kaznu neće morati izdržavati ako u roku od godinu dana ne počini jedan ili više novih prekršaja.

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