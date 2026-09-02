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'MI SMO ETIČNI'

Zaštitar Milenko veličao Ratka Mladića, agencija iz Mostara ekspresno mu uručila otkaz

Piše 24sata,
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Zaštitar Milenko veličao Ratka Mladića, agencija iz Mostara ekspresno mu uručila otkaz
Foto: Profimedia
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Agencija je poručila da u poslovanju primjenjuju visoke etičke standarde te poštuju zakone Bosne i Hercegovine, međunarodne propise i odluke nadležnih institucija.

Zaštitar Milenko P. iz Nevesinja radio je u Mostaru pa dobio otkaz u zaštitarskoj agenciji SEC ONE nakon što se na društvenim mrežama pojavila njegova objava s fotografijom i porukom posvećenom Ratku Mladiću, piše Hercegovina.info.

Facebook stranica „Zaštitari BiH/Novosti/Konkurs" prenijela je objavu, a mnogi su zatražili reakciju njegova poslodavca. Među njima bili su i njegovi radni kolege.

- Ovim putem vas informiramo da navedeni Milenko od jučer nije angažiran na radnim zadacima u Agenciji SEC ONE. Njegov status zaposlenika prestaje nakon isteka zakonom propisanog otkaznog roka od 15 dana - za portal su potvrdili iz uprave zaštitarske firme.

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Agencija je poručila da u poslovanju primjenjuju visoke etičke standarde te poštuju zakone Bosne i Hercegovine, međunarodne propise i odluke nadležnih institucija.

Ratko Mladić bio je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, a presudu je 2021. potvrdio međunarodni sud u Haagu. Mladić je umro u četvrtak.

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