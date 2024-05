Braću koju je oduševio Jadran i Amerikanca ubili u Meksiku. Stručnjaci: Policija nešto skriva!

Nešto tu smrdi. Ova verzija događaja baš i nema smisla, govore za NY Post upućeni u djelovanje meksičke policije u slučaju strašnih ubojstva. U Meksiku su, podsjećamo, krajem travnja nestala braća iz Australije Callum (33) i Jake Roberts (30) te njihov prijatelj, Amerikanac Carter Rhoad (30). Njihova tijela pronađena su u bunaru. U bunaru je bilo i četvrto tijelo za koje je policija kazala da pripada nestalom vlasniku ranča...

Members of a rescue team work at a site where three bodies were found, in La Bocana | Foto: JORGE DUENES/REUTERS

Iz policije su objavili kako je do ubojstava na sjeveru države došlo uslijed pljačke. Tvrde kako su razbojnici napali turiste-surfere kako bi im ukrali automobil i gume. Nesretni mladići pronađeni su početkom svibnja...

- Sigurno su pružali otpor, a lopovi su ih upucali i potom otišli na izuzetno nedostupno mjesto i bacili njihova tijela u bunar - poručuju iz tužiteljstva.

Members of a rescue team work at a site where three bodies were found, in La Bocana | Foto: Francisco Javier Cruz/REUTERS

Zbog zločina je privedeno troje ljudi, ali protiv njih još nije podignuta optužnica za ubojstvo.

- Bio bih jako oprezan sa službenom policijskom pričom. Ta verzija ima jako malo smisla. Ti dečki su puno putovali, znali bi vjerojatno da ne treba braniti vozilo u ovom slučaju. Moja pretpostavka je da je neka kriminalna organizacija mislila da je riječ o rivalima u svijetu kriminala pa da su ih zato ubili. Kad bi se to otkrilo, krenula bi velika istraga i to bi bio težak udarac za turizam regije. Lako je moguće da policija nešto skriva - kazao je za NY Post izvor iz Meksika upoznat s djelovanjem tamošnje policije.

Foto: Instagram

Ubijena braća su na svojim putovanjima posjetila i Hrvatsku, koja ih je oduševila. Iz naše države su prošle godine objavili i niz fotografija...

Foto: Instagram

Uhićeni su Jesus Gerardo Garcia Cota, Ari Gisel Garcia Cota te Cristian Alejandro Garcia.

- Cijeli slučaj je jako neobičan. Meksička policija je kazala da su zločin počinili sitni kriminalci koji su na kraju uništili vozilo, a to su vozilo pokušali ukrasti - zbunjen je stručnjak Andres Martinez-Fernandez.

Foto: Instagram

- Zbog raširenosti korupcije u meksičkoj policiji, teško je odbaciti scenarij da je ovdje riječ o nekakvom prekrivanju. Potencijalno kako bi se uklonila sumnja s moćnog kartela. Tamošnje vlasti i inače pokušavaju ublažiti ozbiljnost zločin kartela - dodao je