Bradata aukcija u Splitu opet rekordna: Više od 200 tisuća eura za borbu protiv raka

Deveta sezona Bradate aukcije u Splitu, tijekom koje je za dva mjeseca prikupljeno 203.575 eura, ponovno je rekordna, a novcem namijenjenim za borbu protiv raka nabavit će se magnetska rezonanca u Splitu te podržati lokalne udruge u drugim hrvatskim gradovima.

Više od 40 događanja održano je u 10-ak gradova diljem Hrvatske, a najviše novca prikupila je Bradata aukcija u Splitu.

Novac prikupljen u Splitu ide za nabavku magnetske rezonance čija je ukupna cijena milijun eura, a tijekom sljedećih 10 godina bit će dostupna za pregled 50 tisuća ljudi.

Kako su izvijestili organizatori, dio novca raspodijelit će se među lokalnim udrugama za borbu protiv raka u Vinkovcima, Puli, Zadru, Šibeniku, Metkoviću i na Korčuli.

Ove godine u Splitu je u okviru aukcije pokrenut i projekt „Bradata vožnja Extreme“ u suradnji sa Željkom Rakelom.

Do desete Bradate aukcije u Splitu, Rakela će motorom prijeći 120 tisuća kilometara, a cilj je prikupiti 120 tisuća eura za zdravlje muškaraca. Do sada je prikupljeno više od 25 tisuća eura.

Svi ti uspjesi ne bi bili mogući bez nesebične pomoći volontera iz CROMSIC-a i Elektrotehničke škole Split, kao i brojnih brijačnica i barbershopova koji su sudjelovali u akciji: Grozdi barber, Brijačnica Stil A, Barbershop Ivan, Barbershop Ritual, Barbershop Leekarija, Brico Dino Belakušić i mnogi drugi.

Glazbeni program dodatno je upotpunio događanje, uz DJ-eve poput DJ AM, DJ Duxs, Little Sister i mnoge druge, a brojni ugostitelji donirali su dio svojih prihoda za tu plemenitu svrhu, među kojima su Restoran Dvor, Bokeria, Bajamonti, The Harp Pub, Zinfandel Food and Wine Bistro, i mnogi drugi.

Bradatu aukciju poduprli su i brojni partneri i sponzori, uključujući Splicku scenu, Locastic, Book me a table, Think Smart, te Rotary klub Split Plus.

„Brada će narast, al' mu*a neće!“ - slogan pod kojim se već devetu godinu zaredom održava taj humanitarni projekt, simbolizira zajedništvo i borbu protiv raka, a cijela zajednica ponovno je pokazala veliku solidarnost.

Bradatu aukciju organizira je Županijska liga protiv raka Split, uz podršku partnera: Ka’brada, Plan B, Rotary klub Split Plus, PromoPlan i Kazinoti & Komenda.