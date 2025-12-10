Ivošević upozorio: Prvo donijeti proračun, pa tek onda otkup potraživanja Spaladium arene

Gradski vijećnik Centra Bojan Ivošević rekao je kako Grad Split prvo treba donijeti proračun za 2026, a potom ugovarati kupnju bankovnih potraživanja za Spaladium arenu, dodavši kako nije u skladu sa zakonom da Grad otkupi potraživanja prije nego što osigura proračunska sredstva.

"Nije u skladu sa zakonima da Grad Split preuzme obvezu kupnje potraživanja banaka prema tvrtki Sportski grad TPN (koja upravlja Spaladium arenom), prije nego što je za to osigurao sredstva u proračunu. Zato tražimo da se o kupnji potraživanja banaka glasa nakon što se usvoji proračun Grada Splita za 2026., sa osiguranim sredstvima, ako se usvoji“, priopćio je Ivošević. Dodaje kako mu je nejasno zašto gradonačelnik Tomislav Šuta 'žuri s usvajanjem odluke'.

Ivošević traži da ova odluka na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća bude tek prvo čitanje, kako bi je s pravnim stručnjacima mogli detaljnije analizirati.

Po Ivoševićevom tumačenju, ugovor između banke i Grada Splita nije dobar, jer će po isteku prava građenja 2037. Gradu pripasti tek 50 posto, dok će ostalih 50 posto pripasti državi.

„Zato tražimo da se potpiše ugovor između Grada Splita, Republike Hrvatske i banaka i da se jasno definiraju budući međusobni odnosi," kazao je. Dodao je kako obećanja da će država sanirati Spaladium arenu i najava da će Republika Hrvatska pokloniti svojih 50 posto Gradu Splitu, trebaju biti dio ugovora. Tako bi, snatra, Grad mogao odmah krenuti u realizaciju poslovnog tornja koji je planiran uz Spaladium arenu, bez straha da će mu 'država oteti pola investicije za 11 godina'.

Takav prijedlog, najavio je Ivošević, vijećnici stranka Centar spremni su podržati.

Ova Ivoševićev intervencija uslijedila je nakon današnje video poruke u kojoj je gradonačelnik Šuta pozvao vijećnike da na sjednici Gradskog vijeća u petak, 12. prosinca, prihvate novi proračun kako bi se realizirali strateški projekti, kao što su otkup potraživanja za Spaladium arenu, priuštivo stanovanje i izgradnja prometnica.

"Ovoga petka vijećnici glasuju za povratak velikih sportskih događaja i manifestacija u Split, pošto smo u proračunu za 2026. godinu osigurali pet milijuna eura za otkup potraživanja kako bi vratili Spaladium arenu u ruke građana", rekao je Šuta u video snimci podijeljenoj medijima.

Spaladium arena, nad kojom se od 2014. vodi stečajni postupak, zatvorena je u prosincu 2023. godine pa su od tada otkazani svi sportski, sajamski i koncertni događaji u njoj, koji su ostvarivali financijski profit i povećavali dolaske gostiju u Split.

Spaladium arena je izgrađena za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine po modelu javno-privatnog partnerstva ali nikada nije izgrađen planirani poslovni toranj.